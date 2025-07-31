تعاون بين "إسلامية دبي" و"الجليلة" لدعم المبادرات الصحية والإنسانية

دبي في 31 يوليو/وام/ بحثت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مع مؤسسة الجليلة، سبل التعاون في دعم المبادرات الصحية والإنسانية، وذلك بحضور سعادة أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، والدكتور عامر محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة وذلك بمقر الدائرة الرئيسي.

ناقش اللقاء مستجدات مشروع مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أحد المشاريع الإنسانية الرائدة في الدولة.

وقدم الدكتور الزرعوني عرضا شاملاً حول المشروع فيما تم تسليم رسالة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة الجليلة، عبر فيها عن تقدير المؤسسة لدور الدائرة ومساهماتها المجتمعية.

وأكد المهيري أن دعم المبادرات الصحية والإنسانية يعد أولوية إستراتيجية للدائرة، انسجاما مع رؤيتها في الريادة بالعمل الديني والخيري، وأشاد بمشروع المستشفى ووصفه بأنه إضافة نوعية للبنية الصحية والإنسانية في الدولة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية توسيع التعاون في مجالات العمل الخيري والإنساني، بما يُعزز جودة الحياة ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والرحمة.

