"التعليم العالي": 592 طالبا يدرسون في 22 دولة ضمن برنامج الابتعاث الوطني

دبي في 31 يوليو /وام/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلبة المبتعثين حالياً يبلغ 592 طالبا وطالبة، يدرسون في أكثر من 115 مؤسسة تعليمية رائدة موزعة على 22 دولة حول العالم فيما شهد العام الأكاديمي الماضي تخرج 187 طالبا وطالبة.

جاء ذلك خلال ملتقى الطلبة المبتعثين الجدد لعام 2025 الذي نظمته الوزارة اليوم تحت شعار “من تعليم عالمي إلى أثر وطني” بمشاركة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور والشركاء الإستراتيجيين وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن التعليمي وذلك في إطار استعدادات الوزارة لانطلاق العام الأكاديمي الجديد.

يهدف الملتقى إلى تهيئة الطلبة المنتسبين لبرنامج الابتعاث الوطني وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول البيئة التعليمية في الخارج والإجراءات الأكاديمية والإدارية والسكن والسفر إلى جانب إتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع ممثلي الوزارة والملحقيات الثقافية والخبراء لضمان انتقال سلس إلى الحياة الجامعية.

وأكد سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الملتقى يمثل نقطة انطلاق حقيقية لرحلة تعليمية ومهنية تسهم في بناء كوادر وطنية متمكنة، مشيراً إلى أن برنامج الابتعاث الوطني يعد من الركائز الجوهرية لبناء مستقبل تنافسي ومستدام من خلال تطوير المهارات في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس جهود الوزارة في بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات أكاديمية عالمية، إلى جانب توفير منظومة متكاملة للدعم الأكاديمي والإرشاد.

شهد الملتقى سلسلة من الورش التفاعلية حول المنح الدراسية والتكيّف الثقافي والسلامة الشخصية والتخطيط المهني إضافة إلى جلسات مخصصة لأولياء الأمور في خطوة تعكس حرص الوزارة على إشراك الأسرة في دعم استقرار الطلبة أكاديمياً ونفسياً.

من جانبها نظمت الملحقيات الثقافية ندوات تعريفية افتراضية لتعريف الطلبة بالخدمات الرقمية والدعم المتاح خلال رحلة الابتعاث بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة تعزز من تنافسية الإمارات عالميا.