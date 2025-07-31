وزارة الرياضة تنظم ثاني مجالس المتعاملين لعام 2025 لدعم تطوير الخدمات الرياضية

دبي في 31 يوليو/وام/نظمت وزارة الرياضة ثاني مجالس المتعاملين لعام 2025، ضمن جهودها لتعزيز الشراكة مع الاتحادات الرياضية الوطنية والقطاع الرياضي الخاص، ودعم مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية" من خلال تحسين كفاءة الخدمات الرياضية، بما يواكب أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" في محور "المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عالمياً".

أقيم المجلس في "أوكسجين جيم" بدبي، بمشاركة فرق عمل الوزارة وأكثر من 30 ممثلاً عن الجهات المدعوة، من بينها اللجنة البارالمبية الوطنية، ومجلس دبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الفجيرة، وعدد من الأندية والمراكز الرياضية الخاصة والاتحادات الرياضية، حيث ركزت النسخة الحالية على تطوير خدمات التراخيص الرياضية.

وأكدت الوزارة أن انعقاد المجلس يعكس التزامها بتعزيز مبدأ التشاركية مع المتعاملين، باعتبارهم الشريك الأقدر على تحديد التحديات وطرح الأفكار التطويرية. كما شددت على أهمية دور القطاع الرياضي الخاص في دعم استدامة المنظومة الرياضية الوطنية.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تركز على تبسيط الإجراءات وإلغاء المستندات والاشتراطات غير الضرورية، وتقليل الحقول المطلوبة للحصول على الخدمة، وتسريع الخطوات باستخدام أحدث التقنيات عبر منصة "سبورتيفاي"، بهدف تقديم تجربة ذكية متكاملة تعزز رضى المتعاملين وترفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد المشاركون أهمية استمرار مجالس المتعاملين بشكل دوري، لما توفره من منصة عملية لنقل التجارب وتسريع تحسين الخدمات ودعم الابتكار، مع الإشادة بجهود الوزارة في تطوير منظومة العمل الرياضي.

وعقب انتهاء فعاليات المجلس، بدأت فرق العمل المختصة بالوزارة في مراجعة وتحليل الملاحظات والمقترحات الواردة، لتصنيفها واكتشاف الفجوات المحتملة من منظور المتعاملين، تمهيداً لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تدعم بناء بيئة رياضية أكثر تفاعلاً واستدامة.

وتعد مجالس المتعاملين من الأدوات المبتكرة التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات لتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، ويتم تنظيمها وفق معايير برنامج "الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة"، في إطار بيئة محفزة على الابتكار والإبداع.