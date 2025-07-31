غرفة و سياحة الشارقة تفتتحان "مدينة شمسة الترفيهية"

الشارقة في 31 يوليو / وام / افتتحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة اليوم فعاليات "مدينة شمسة الترفيهية" الوجهة العائلية الأحدث ضمن "عروض صيف الشارقة 2025" والتي تستقبل الأطفال والعائلات من سكان وزوار الإمارة في أجواء مفعمة بالبهجة وتجارب الألعاب الملهمة في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "مهرجان شمسة - حيث يسطع المرح" لتقدم لهم تجربة استثنائية تستمر حتى 30 أغسطس المقبل وتمثل إحدى أبرز فعاليات عروض الصيف لهذا العام.

حضر الافتتاح سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة وجمال بوزنجال المنسق العام لعروض صيف الشارقة وعدد من المسؤولين وممثلي الشركاء والجهات الحكومية في الإمارة.

وتتميز الوجهة الترفيهية الجديدة بتصاميم مبتكرة ضمن بيئة مخصصة لإثراء تجربة الأطفال بفضاءات الاستكشاف والفعاليات المتعددة وتصطحب مدينة شمسة الترفيهية ضيوفها عبر مغامرة ترفيهية شاملة موزعة على مجموعة أقسام تساعد الأطفال على استكشاف هواياتهم وقدراتهم الإبداعية في عدة مجالات وألعاب.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن افتتاح مدينة شمسة الترفيهية يعزز أهمية الربط بين العروض الترويجية والتفكير المستقبلي في مشاريع الترفيه المصاحبة للعروض بحيث تتجاوز الطابع الموسمي إلى طرح نماذج ترفيهية مستدامة تعكس رؤية استراتيجية لإيجاد قيمة حقيقية طويلة الأمد بحيث يشمل نهج الاستدامة مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وبالتركيز على خدمة مستقبل قطاعي التجزئة والسياحة مشيراً إلى أن الشراكة بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي تجسد التكامل النموذجي بين مجتمع الأعمال والقطاع الحكومي في تناغم مؤسسي يعزز الفرص أمام المستثمرين في قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه بالإمارة.

من جانبه قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن إطلاق 'مدينة شمسة الترفيهية' يُعد خطوة استراتيجية ومحورية نحو تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة عائلية عالمية رائدة في قطاع السياحة والترفيه حيث تأتي هذه المبادرة المبتكرة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقديم تجارب استثنائية للزوار تجمع بين الابتكار والتفاعل الإيجابي والقيم الثقافية الأصيلة التي تميز إمارتنا.

بدوره أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي إلى أن غرفة الشارقة تدعم الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الترفيه وأن مدينة شمسة الترفيهية ضمن عروض صيف الشارقة نموذج لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروع ترفيهي مصاحب لعروض التخفيضات التي تصل إلى 75% في أكثر من 1000 متجر في إمارة الشارقة موضحاً أن مثل هذه المشاريع الترفيهية تدعم تحفيز النمو الاقتصادي المرتبط بتعزيز جودة الحياة والاستثمار في إسعاد المجتمع والحفاظ على الترابط الأسري والقيم العائلية من خلال أنشطة الترفيه ذات الطابع العائلي والاستثمار الواعي في تصميم التجارب لتناسب الصغار والكبار.

من جانبه قال جمال بوزنجال إلى أن مدينة شمسة الترفيهية تجربة متكاملة تمثل رحلة استكشافية تحفز الأطفال على التعلم والإبداع وتنمية مواهبهم من خلال مواكبة أحدث الاتجاهات التكنولوجية في عالم الترفيه الذي يستخدم تقنيات الواقع المعزز لتقديم تجربة عصرية تلبي تطلعات الجيل الجديد.