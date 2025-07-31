العين تستضيف كأس الإمارات للجولف بمشاركة 52 دولة ديسمبر المقبل

العين في31 يوليو/ وام/ يستضيف نادي العين للفروسية والرماية النسخة الثانية من بطولة كأس الإمارات لهواة الجولف، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل.

يشهد الحدث مشاركة 180 لاعبا ولاعبة من 52 دولة، يمثلون نخبة اللاعبين الهواة على الساحة العالمية، في واحدة من أكبر بطولات الهواة على مستوى المنطقة، ويعد جزءاً من التصنيف العالمي للهواة.

وتمثل بطولة كأس الإمارات محطة جديدة في مسيرة تطوير الجولف، بما يجسد التزام الدولة بدعم المنافسات الرفيعة، وتطوير المواهب في جميع الفئات العمرية وتعد من أبرز الفعاليات المدرجة ضمن روزنامة الجولف لهذا العام، وتوفر فرصة للمواهب المحلية والخليجية والعربية لإثبات وجودها، في أجواء تنافسية مميزة.

وأكد اللواء طيار (م) عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، أن البطولة تعكس رؤية الاتحاد في تطوير اللعبة على جميع المستويات، وتوفير منصات حقيقية للمنافسة.

وأشار إلى أن حجم المشاركة الواسع يعكس الثقة الكبيرة في قدرات الإمارات التنظيمية، والمكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة على الساحة الرياضية العالمية.