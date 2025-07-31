مجمع القرآن الكريم بالشارقة يختتم برنامجه الصيفي الثالث

الشارقة في 31 يوليو / وام / اختتم مجمع القرآن الكريم في الشارقة فعاليات اليوم برنامجه الصيفي الثالث الذي أُقيم خلال الفترة من 7 حتى 31 يوليو الجاري تحت شعار "نحو ثقافة قرآنية أصيلة" مستقطبا أكثر من 1050 مشاركاً و 293 شخصا في البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع ما يعكس مدى اهتمام المجتمع بالبرامج الصيفية والتطويرية التي تستهدف بناء قدرات الأجيال وتنمية مهاراتهم العلمية والشخصية والاجتماعية.

وقال سعادة الدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم خلال حفل اختتام البرنامج الصيفي الثالث تأتي هذه الأنشطة ضمن رؤية المجمع التي تتيح لأفراد المجتمع تعزيز مهاراتهم العلمية والمعرفية وما نشهده اليوم من تفاعل مع هذه الفعاليات العلمية والبرامج الصيفية يعكس النجاح الكبير لدوره العلمي والمجتمعي ويترجم رسالته العلمية الهادفة التي تأتي امتداداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن يكون المجمع منارةً علميةً وإبداعيةً تهدف إلى الارتقاء بالإنسان بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وترسيخ مكانة الشارقة وجهةً حضاريةً تُقدم صورةً مُشرقةً للعناية بالقرآن الكريم وعلومه وأعلامه.

وأضاف : كان للبرنامج الأثر الكبير في التفاعل مع المجتمع من خلال جذب 293 ألف شخص عن بُعد عبر البث المباشر لشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع ما يدل على أن أنشطة المجمع حصدت تفاعلاً مثمراً من أفراد المجتمع وهذا يؤكد التزامه الراسخ بتوفير بيئة مُحفّزة ومُلهِمة تتيح المجال للطلبة والباحثين للإبداع والتميّز مشيراً إلى أن هذا النجاح لم يتحقق إلا بتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات والجهات المحلية الرائدة خياراً استراتيجياً وجوهرياً فمن خلال التعاون في مجالات عدة أصبحنا قادرين على توفير فرصٍ تحقق المنفعة لمجتمعنا.

وتضمن البرنامج مجموعة من الدورات وورش العمل التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات متنوعة من أبرزها خطوط القرآن الكريم وزخرفة المصحف وأساسيات علم التجويد ومخارج الحروف وتجربتي مع القرآن الكريم إضافة إلى مرشد المستقبل.

وفي ختام حفل البرنامج كرّم سعادة الدكتور عبدالله خلف الحوسني بحضور المُقرئ هزاع البلوشي وعدد من المسؤولين الشركاء الاستراتيجين والمشاركين المتميّزين في البرنامج الصيفي بدورته الثالثة.