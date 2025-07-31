أرباح "إي آند" ترتفع 60.7% إلى 8.8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025

أبو ظبي في 31 يوليو /وام/ أعلنت "إي آند" اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي عكست استمرارَ وتيرة النمو في مختلف ركائز الأعمال.

كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة لمجموعة "إي آند" خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.8 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 60.7%.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم أعلنت فيه المجموعة عن نتائجها للنصف الأول من العام 2025، فقد وصلت الأرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام إلى 15.4 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 18.8% على أساس سنوي، محققة هامش ربح بنسبة 44.1%.

وسجَّلت "إي آند" إيرادات بقيمة 34.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 23.3% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وعزَّزت "إي آند" نطاق حضورها العالمي؛ حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 198 مليون مشترك حول العالم، بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، كما بلغ عدد مشتركي "إي آند الإمارات" 15.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ويأتي ذلك نتيجة الطلب المتزايد على حلول الاتصال المتقدمة وخدمات الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية المتكاملة التي تُواصل المجموعةُ تطويرها؛ لتلبية تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي آند": واصلت مجموعة "إي آند" ترسيخَ مكانتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025؛ بفضل الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة ونموذج الأعمال القوي، ويجسِّد أَدَاؤنا الجيد والمتواصل التزامَنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، معتمدين على الرؤية الاستراتيجية الواضحة التي يتبناها مجلس الإدارة لتحقيق نموٍّ طويل الأمد.

وأضاف معاليه: واصلنا التركيز على توفير أحدث التقنيات لخدمة عملائنا على أفضل وجه؛ حيث قمنا بتقديم "منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات" بالشَّرَاكَة مع "أمازون ويب سيرفيسز" و"مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات"، والتي تشكِّل نَقْلَةً نوعية في دعم طموحات الدولة في تعزيز سيادتها الرقمية وتأمين بياناتها الوطنية، وتَعزِيز تِقَنيات الذكاء الاصطناعي الآمن والابتكار السحابي وتمكين القطاعات الحيوية من الاعتماد على بنية تحتية محلية متقدمة، بما يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مُسْتَدَامَة تعزِّز مكانة دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

واختتم معاليه: بفضل الرؤية الاسْتِشْرَافِيَّة والطموحة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ستواصل "إي آند" تمكين اقتصاد المعرفة بمسؤولية وتَفَانٍ، مع التزامنا الراسخ ببناء مجتمعات أكثر شمولية يقودها الابتكار في جميع الأسواق التي نخدمها.

بدَوْرِه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": حققت "إي آند" أداءً قويًّا خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس مرونتنا العالية وقدرتنا على التكيُّف والابتكار، وتمكَّنا أيضًا من مواصلة النمو الذي شهدته ركائز أعمالنا المختلفة؛ حيث مكَّنَتنا مصادر إيراداتنا المتنوعة من تحقيق نجاحٍ ماليٍّ ونموٍّ تشغيليٍّ قوي.، وسجلنا نموًّا في الإيرادات الموحدة بنسبة 28.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.0 مليار درهم خلال الربع الثاني، وبنسبة 23.3% لتصل إلى 34.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام.

وأضاف: التطور الذي حققناه بتقدير عالمي؛ حيث تمَّ تصنيف "إي آند" باعتبارها العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم من قِبَلِ "براند فاينانس"، ونواصل التركيز على تمكين التقنيات المستقبلية وتحقيق تأثير مستدام في المجتمعات التي نخدمها؛ ترسيخًا لدورنا في قيادة مشهد الابتكار والتحول الرقمي عالميًّا.