"مكتبات الشارقة" تستعرض تجارب شعرية إماراتية احتفاء بمرور مئة عام على تأسيسها

الشارقة في 31 يوليو / وام / نظّمت مكتبات الشارقة العامة في إطار احتفالاتها بمرور مئة عام على تأسيسها مساء أمس أمسية أدبية بعنوان "أصداء الحداثة" في "بيت الحكمة" بالشارقة استقطبت خلالها حضوراً نوعياً من الشعراء الإماراتيين الشباب والمبدعين ومثقفين وإعلاميين للمشاركة والاطلاع على تجارب إماراتية معاصرة في الشعر الإنجليزي ومواكبة التحوّلات الإبداعية التي تشهدها الساحة الثقافية.

افتُتحت الفعالية بجلسة حوارية بعنوان "آفاق الأدباء والشعراء" شارك بها كل من الشاعر أحمد بن سليم والشاعرة ميرة البوسميط واستعرضت الجلسة كيفية تعبّير الأصوات الشابة الإماراتية عن ذاتها من خلال مزج الذاكرة والهوية والانفتاح الواعي على أشكال وأساليب مغايرة تعكس تحوّلات جمالية وفكرية معاصرة بلغة عالمية.

واختُتمت الفعالية بأمسية شعرية بعنوان "أصداء الحداثة" بمشاركة 5 من الشعراء الإماراتيين : شهد ثاني ومحمد الغيث ومريم الشواب وأحمد بن سليم وميرة البوسميط حيث جسّدت قراءاتهم تجربة جيل يتلمّس هويته الشعرية من خلال أسئلة الانتماء، واستحضار الذاكرة الجمعية.