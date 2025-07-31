قطاع السياحة برأس الخيمة يواصل نجاحاته بتسجيل أداء قياسي خلال النصف الأول

رأس الخيمة في 31 يوليو / وام / كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن نتائج قوية للنصف الأول من العام بعدما حققت رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوّار الذي تجاوز 654 ألف زائر بنمو سنوي قدره 6%، فضلاً عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 9%.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي للهيئة :"تعكس إنجازاتنا خلال النصف الأول من العام قوة قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة وفعالية رؤيتها الاستراتيجية فكل خطوة نخطوها، من توسيع شبكة الربط الجوي للإمارة ومشاريع إنشاء الفنادق الفاخرة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية وتنظيم الفعاليات والتجارب المتنوعة، تسهم في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم.

وأضاف أن الإمارة تواصل المضي بثبات نحو تحقيق قيمة مستدامة وطويلة المدى لاقتصادها ومجتمعها وزوارها بفضل رؤيتها الطموحة الرامية لاستقطاب أكثر من 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030 مؤكدا أن هذه النتائج تعكس نجاح جهود هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة المتواصلة في توسيع نطاق الربط الجوي وتعزيز جاذبية رأس الخيمة وجهة سياحية وزيادة حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية.

تشمل أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من عام 2025 استقبال أكثر من 654٫000 زائر وهو أعلى عدد من الزوار يُسجَّل خلال فترة ستة أشهر، بنسبة نمو سنوي قدرها 6% وزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في إيرادات السياحة علاوة على نمو ملحوظ في إيرادات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف بنسبة 36% وأداء استثنائي في الأسواق الرئيسية مثل بلدان رابطة الدول المستقلة والمملكة المتحدة والهند والصين وأوروبا الوسطى والشرقية علاوة على نمو استثنائي في أعداد الزوار الوافدين من أسواق شهدت تعزيزاً للربط الجوي المباشر مع مطار رأس الخيمة، ومنها رومانيا (+65%) وبولندا (+56%) وأوزبكستان (+47%) وبيلاروسيا (+30%) ·

وشملت الإنجازات أيضا الإعلان عن مشاريع فندقية كبرى من علامات تجارية عالمية مثل فورسيزونز وفيرمونت وتاج وإن إتش كوليكشن ضمن خطة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول 2030 علاوة على توقيع العديد من الشراكات المهمة لدعم السياحة، بما في ذلك مذكرات تفاهم مع مركز الفجيرة للمغامرات وهواوي وأوبن وورلد وكبرى وكالات السياحة الرقمية في الصين والمملكة العربية السعودية وزيادة عدد الفعاليات مثل نصف ماراثون رأس الخيمة وطواف الإمارات وتحدي هايلاندر وسباق جيس رايد للدراجات الهوائية الأول من نوعه.

و شهدت الأسواق الرئيسية أداءً مميزاً، حيث بلغت الزيادة في أعداد الزوار الثادمن من الهند 25% على أساس سنوي، فيما بلغت الزيادة في أعداد الزوار من المملكة المتحدة 5% ومن الصين 9٫2% ومن روسيا أكثر من 7%، لتشهد رأس الخيمة أعلى عدد من الزوار خلال فترة ستة أشهر على الإطلاق.

وسجلت الإمارة قفزة كبيرة في أعداد الزوار من كل من رومانيا (أكثر من 65%) وبولندا (أكثر من 56%) وأوزبكستان (أكثر من 47%) وبيلاروسيا (أكثر من 30%)، وذلك بفضل توسيع نطاق الربط الجوي المباشر لمطار رأس الخيمة الدولي، وهو ما يعد عاملاً محورياً في نمو السياحة الوافدة.

وحققت إيرادات سياحة الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات وحفلات الزفاف نمواً بنسبة 36%، مدفوعة بحفلات الزفاف الفاخرة والمؤتمرات الدولية ورحلات الحوافز إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كمركز صاعد لسياحة الفعاليات والحوافز .

وشهد مطار رأس الخيمة الدولي خلال النصف الأول من عام 2025 توسعاً كبيراً في نطاق الرحلات المباشرة مع انطلاق رحلات من مطارات كاتوفيتشي ووارسو (بولندا) وبوخارست (رومانيا) وموسكو (روسيا) وطشقند (أوزبكستان) وبراغ (جمهورية التشيك) مباشرة إلى رأس الخيمة، ما شكَّل عاملاً محورياً في زيادة أعداد الزوار.

يأتي هذا التوسع مدعوماً بالخطة الاستراتيجية الجارية للمطار الهادفة إلى تعزيز قدرته على استقبال طائرات أكبر حجماً، وتحسين تجربة الوصول، مما يعزز مكانته بوابة رئيسية إلى الإمارة.

وأعلنت الإمارة خلال النصف الأول من العام عن إنشاء مجموعة جديدة من الفنادق الفاخرة، وتشمل إن إتش كوليكشن رأس الخيمة جزيرة المرجان (والذي يضم 156 غرفة)، وفيرمونت جزيرة المرجان (250 غرفة)، وتاج ويلينجتون ميوز المرجان (336 شقة فندقية) ومنتجع ومساكن فورسيزونز رأس الخيمة في ميناء العرب (150 غرفة).

كما شهدت الإمارة افتتاح فندق روف جزيرة المرجان، وهو منتجع شاطئي عصري يعكس أناقة علامة روف التجارية المحلية وتميزها في تهيئة منشآتها لتلائم متحدي الإعاقة ويعزز جاذبية الوجهة.

وتدعم هذه المشاريع الطموحة هدف رأس الخيمة في مضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، ضمن واحدة من أسرع خطط النمو في المنطقة.

وشهد النصف الأول من عام 2025 توقيع سلسلة من الشراكات المهمة لدعم تطوير الوجهة السياحية وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية.

شملت هذه الشراكات تعاوناً مع مركز الفجيرة للمغامرات، والذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الدولي لسياحة المغامرات في شهر أبريل، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية للوجهتين وتقديم برنامج سياحي مشترك لعشاق المغامرة.

كما وقّعت الهيئة مذكرات تفاهم مع أبرز وكالات السفر الإلكترونية في الصين، مثل Trip.com وTongcheng، وأربع منصات سعودية رائدة، وهي فرسان للسفر وسمارت هوليدايز والمطار وويجو، مما يساعد في تلبية الطلب القوي من الاسواق الخليجية ومواكبة الاتجاهات الرائجة الناشئة في السفر.

وعلى مستوى الابتكار الرقمي، وقّعت الإمارة اتفاقية استراتيجية مع هواوي لتطوير قدراتها في السياحة الذكية وأخرى مع شركة أوبن وورلد الرائدة في تقنيات الويب 3 (Web3) سعياً لإطلاق منصة مكافآت سياحية قائمة على تقنية البلوكشين لزيادة تفاعل الزوار.

وواصلت إمارة رأس الخيمة إثراء أجندتها من الفعاليات الرياضية البارزة خلال النصف الأول من عام 2025، انطلاقاً من وعيها بدور الفعاليات الكبرى في تعزيز جاذبية الوجهة وتحسين جودة الحياة.

فقد استضافت الإمارة النسخة الثامنة عشرة من "نصف ماراثون رأس الخيمة" بمشاركة أكثر من 10،000 من العدّائين والمشجعين، و"طواف الإمارات" الذي عاد مجدداً بمراحله الجبلية على قمة جبل جيس، والنسخة الرابعة من بطولة رأس الخيمة ضمن الجولة العالمية للجولف "دي بي وورلد تور" في نادي الحمراء للجولف.

وعادت مغامرة "هايلاندر" العالمية للمشي الجبلي بنسختها الرابعة، مستقطبةً مشاركين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى سباق "جيس رايد" للدراجات الهوائية الأول من نوعه والذي امتد لمسافة 25 كيلومتراً حيث تحدى المتسابقين لصعود أعلى قمة في دولة الإمارات، لتسهم هذه الفعاليات بتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز إقليمي رائد للرياضة والترفيه.