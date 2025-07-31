مجلس البدية يناقش موضوع "أسرة واعية، مجتمع آمن: نحو بيئة خالية من المخدرات"

الفجيرة في 31 يوليو / وام / ‎نظّم مجلس محمد بن حمد الشرقي صباح اليوم، جلسة توعوية بعنوان "أسرة واعية، مجتمع آمن: نحو بيئة خالية من المخدرات"، وذلك في مجلس البدية المجتمعي، ضمن جهوده المستمرة لنشر التوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة في الوقاية من السلوكيات السلبية.

‎قدّم الجلسة الدكتور جاسم خليل ميرزا، حيث شارك الحضور بخبرته في مجال التوعية المجتمعية، مسلطًا الضوء على أهمية تمكين الأسرة بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية الأبناء، وتعزيز بيئة صحية وآمنة بعيدة عن مخاطر المخدرات.

‎وتناول الدكتور جاسم خلال الجلسة عددًا من المحاور المهمة، منها: دور الأسرة في الوقاية المبكرة، أساليب التربية الإيجابية، سبل التواصل الفعّال مع الأبناء، وكيفية اكتشاف السلوكيات المقلقة والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

‎من جهته، أكّد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية التي ينظمها المجلس تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية المستدامة.

‎وشهدت الجلسة حضورًا وتفاعلًا من أبناء المنطقة والمهتمين بالشأن الأسري والتربوي، حيث ناقش الحضور آليات حماية الأبناء وسبل تحصينهم ضد المؤثرات السلبية، مؤكدين أهمية التعاون المجتمعي في بناء أجيال واعية ومحصّنة.