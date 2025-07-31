دورة أكاديميات كرة القدم في دبي تنطلق غداً

دبي في 31 يوليو/وام/تنطلق غداً منافسات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 13 أغسطس 2025، بمشاركة فرق من خمس فئات عمرية تشمل تحت 13، و14، و15، و16، و17 سنة.

وتأتي إقامة الدورة في إطار توجيهات حكومة دبي باستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف التخصصات، وتهدف إلى رفع جاهزية فرق الناشئين والشباب في أندية دبي لكرة القدم استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي 2025-2026.

وتحظى الدورة بأهمية فنية كبيرة، إذ تمثل محطة لتقييم مستويات اللاعبين في بيئة تنافسية فعلية، وتتيح للأجهزة الفنية والإدارية في الأكاديميات الوقوف على جاهزية الفرق، واكتشاف عناصر القوة وتعزيز نقاط التطوير.

وتُقام المباريات بنظام المجموعة الواحدة من دور واحد، حيث يلتقي كل فريق مع بقية فرق فئته مرة واحدة، ويُتوج بطل الفئة الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط في نهاية المنافسات.