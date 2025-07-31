"منصة للتوزيع" تعرض 5704 عناوين بمعرض "المدينة المنورة للكتاب" في السعودية

الشارقة في 31 يوليو / وام / شاركت شركة "منصة للتوزيع" المتخصصة في توزيع الكتب الإماراتية في فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب بالمملكة العربية السعودية والذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم الحضور الإماراتي في الفعاليات الثقافية الإقليمية وتعزيز حركة النشر والتوزيع عربياً.

وتأتي مشاركة "منصة" عبر جناح خاص يُعنى بعرض وتوزيع الإصدارات الإماراتية حيث يضم الجناح إنتاجات 95 دار نشر إماراتية ويعرض 5704 عناوين تغطي مختلف فروع المعرفة بإجمالي 1332 كتاباً وتتيح هذه المشاركة للزوار الاطلاع على تنوّع المشهد الثقافي الإماراتي من خلال محتوى يعكس ثراء التجربة الأدبية والمعرفية في دولة الإمارات.

وتعكس هذه المشاركة التزام "منصة للتوزيع" بدعم استراتيجية النشر الوطنية وتوطيد أواصر التعاون الثقافي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية وتسليط الضوء على الكتّاب والمبدعين الإماراتيين ضمن واحدة من أبرز التظاهرات الأدبية في المنطقة.

ويُعد معرض المدينة المنورة للكتاب محطة ثقافية سنوية تجمع دور النشر والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم وتوفّر مساحة ملهمة للتبادل الفكري والحوار المعرفي بما يسهم في ترسيخ مكانة الكتاب كرافد أساسي في التنمية المجتمعية والثقافية.