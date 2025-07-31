المسيبي يحرز برونزية بطولة كازاخستان الدولية للناشئين لكرة الطاولة

أستانا في 31 يوليو/ وام/ أحرز اللاعب محمد سعيد حميد المسيبي الميدالية البرونزية في بطولة كازاخستان الدولية لكرة الطاولة للناشئين تحت 13 سنة، التي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة أستانا، بمشاركة 40 لاعباً يمثلون 15 دولة.

جاء هذا الإنجاز ثمرة برامج لجنة الإمارات للمواهب الرياضية ودعم الرياضة، الهادفة إلى اكتشاف ورعاية وصقل المواهب وتمكينها من تمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية.

ونجح المسيبي في تصدر مجموعته بالدور الأول بتحقيق فوزين متتاليين على لاعبي كازاخستان ومنغوليا بنتيجة واحدة 3-0، ثم تأهل إلى دور الـ16 وتفوق على لاعب كازاخستان 3-2، وواصل تألقه في دور الثمانية ويتغلب على لاعب أوزبكستان بالنتيجة نفسها، قبل أن يودع البطولة من نصف النهائي أمام لاعب تايوان بنتيجة 2-3، محققاً المركز الثالث بجدارة.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم العالي والجامعي، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح البرامج الوطنية لرعاية المواهب، ويدعم جهود لجنة الإمارات للمواهب الرياضية واتحاد الإمارات لكرة الطاولة في إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة بكفاءة في البطولات الدولية.

وقال إن فوز اللاعب محمد المسيبي بالميدالية البرونزية جاء تتويجاً لجهود اكتشاف وصقل المواهب الرياضية ضمن المبادرات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على إعداد كوادر رياضية تنافس على مختلف المستويات.