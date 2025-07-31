شرطة دبي تُخرج 922 طالباً وطالبة من البرنامج الصيفي الطلابي

دبي في 31 يوليو / وام / شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وسعادة المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، حفل تخريج 922 طالباً وطالبة ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار “صيفنا أمن وسعادة…ابتكار وقيادة”، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي.

أُقيم الحفل في مركز دبي التجاري العالمي بحضور سعادة اللواء أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع الإداري والمالي، وسعادة اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة آمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، إلى جانب عدد من مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط، وأولياء الأمور.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري “فخر القيادة العامة لشرطة دبي بمستوى أداء الطلبة المُشاركين في البرنامج الصيفي، وحرصهم على الالتزام والانضباط في الدورات، خاصة وأن البرنامج استقبل هذا العام 922 طالباً وطالبة للاستفادة من الدورات التخصصية المتنوعة التي يقدمها مجلس دبي الطلابي بمركز حماية الدولي”، مشيداً في الوقت ذاته “باهتمام أولياء الأمور الذين يدفعون بأبنائهم للاستثمار الأمثل من أوقات فراغهم عبر برامج وأنشطة تصقل الشخصية وتُنمي المهارة وتعزز الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية”.

وأضاف معاليه: “تلتزم شرطة دبي التزاماً مستمراً تجاه الطلبة خلال الإجازات الصيفية، إيماناً منها بضرورة المشاركة في إعداد أجيال مُنضبطة واعية مثقفة، وقادرة على مواجهة التحديات التي تطرأ على المجتمعات بصورة إيجابية، لافتاً إلى أن البرامج التي يطرحها مركز حماية الدولي تواكب أحدث المُستجدات وتراعي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للطلبة”.

من جانبها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: “نحن اليوم سعيدون بمشاركتنا في ختام الدورات الصيفية التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي كل عام بمشاركة أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات، وما يميز هذا العام مشاركة 28 جنسية في هذه الدورة، ونشكر جهود القائمين على البرامج والدورات الصيفية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي واتقانهم في تدريب الطلبة على العديد من المهارات”.

من جهته، أكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن “القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، نظراً للأثر الإيجابي الذي تُحدثه هذه الدورات في تغيير شخصية الطلبة، وتعميق شعورهم بالانتماء واحترام الأنظمة والقوانين، وتعزيز الوعي وقيم الشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه”.

وأضاف: “إن بناء شخصية الفرد تتطلب سنوات من العمل وتضافر الجهود بين كافة أطراف المنظومة التعليمية بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، للمشاركة في صنع جيل يحمل لواء المستقبل في مختلف التخصصات، وقادر على استكمال المسيرة، لذلك يطلق مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برامجه ودوراته وفق منهجية عمل مدروسة تواكب الاحتياجات وتراعي المستجدات العالمية، لنتمكن معاً من إعداد جيل المستقبل”.

بدوره، أوضح العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، أن “المركز أطلق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية لكافة فئات المجتمع بما فيهم الطلبة، ويمثل البرنامج الصيفي الطلابي أحد أهم البرامج التي يحرص المركز على تطويرها كل عام ومتابعتها وتسخير كافة الممكنات لدعمه بما يحقق المصلحة الفضلى للطالب، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع”.

وأضاف أن “فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي كانت متنوعة وتلبي كافة اهتمامات ورغبات الطلبة، وتتضمن دورات عديدة منها المُنقذ الصغير (السباحة)، والغوص، والمُتحري الواعد، ومبادرة أجيال الفروسية، ومبادرة الدراجات الهوائية، ودورة ضباط المستقبل (أمن المدارس)، وصيانة الحاسب الآلي، والإسعافات الأولية، وسفراء التوعية، ودورة المرور، وكرة القدم، بالإضافة إلى المحاضرات والزيارات الميدانية لعدد من الإدارات في شرطة دبي، مثل الكلاب البوليسية k9، ومركز الاتصال 901، والإدارة العامة للمرور، ومتحف الشرطة وغيرها”. وأشار إلى أن “العدد الإجمالي في البرنامج الصيفي الطلابي لهذا العام بلغ 1332 طالباً وطالبة من 28 جنسية، انضموا إلى التدريبات والدورات في 16 مركزاً تدريبياً”، كما استعرض “إحصائيات العام الماضي 2024 والتي شهدت مشاركة 1136 طالباً وطالبة من 31 جنسية، منهم 633 من الذكور و503 من الإناث، مثلوا 58 منطقة سكنية في إمارة دبي، وبلغ عدد الطلاب المواطنين 816 والوافدين 320، وتم تنفيذ البرامج التدريبية حينها في 21 مركزاً تدريبياً”.

وأكد العميد المعمري أن “عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والدورات الصيفية التي ينفذها المركز خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 375,741 طالباً وطالبة من 175 جنسية، استفادوا من 505 برنامجاً توعوياً”، موجهاً الشكر إلى “جميع الشركاء الاستراتيجيين وعددهم 40 جهة حكومية وشبه حكومية، كان لهم الأثر الواضح في استمرارية البرامج وتطورها وزيادة أعداد المنتسبين إلى مركز حماية الدولي”.

واختتم الحفل بعرض عسكري للطلبة شمل تشكيلات ومسيراً عسكرياً بطيئاً ومعتدلاً، إلى جانب عروض استعراضية، كما شاهد الحضور فيلماً وثائقياً حول رحلة الطلبة خلال فترة الدورات الصيفية، ثم قاموا بجولة في المعرض المصاحب الذي اشتمل على 22 مبادرة ومشروعاً ضمن برامج مركز حماية الدولي