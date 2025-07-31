بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025 بنسختها الافتتاحية تنطلق غداً في العين

العين في 31 يوليو /وام/ تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025 غداً الجمعة في مركز أدنيك العين وتستمر على مدار ثلاثة أيام وتستقطب مئات الرياضيين من أكثر من 20 دولة.

ينظم البطولة شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة اليوم أكدت خلاله اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولة، وذلك بحضور سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، إلى جانب نخبة من اللاعبين المشاركين في البطولة، بمن فيهم فيليبي أندرو (البرازيل)، ليتيشا كاردوزو (البرازيل)، تاميرلان إسليميسوف (روسيا)، ليسي فاهت (إستونيا)، سالم القبيسي (الإمارات العربية المتحدة)، بويا رحماني (إيران). وقال سعيد الظاهري :"تُعدّ استضافة النسخة الأولى من البطولة في منطقة العين، خطوةً غير مسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحطة فارقة، تعكس تطور المجال الرياضي في دولة الإمارات، وتعزّز من مكانتنا مركزا رائدا لاستضافة الفعاليات الرياضية القتالية على المستوى العالمي.

وأضاف: "تأتي استضافة هذا الحدث في إطار رؤية استراتيجية تنتهجها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لتلبية الطلب المتزايد على الرياضات القتالية، ومنها الجرابلينج، التي تُعدّ من أكثر الرياضات نمواً وانتشاراً حول العالم ونحن في الدائرة نؤمن بدور الرياضة في تعزيز التقارب بين الشعوب، وتنشيط الاقتصاد السياحي، وخلق تجارب استثنائية للزوار لا سيما في مدينة العين، بما تزخر به من مقومات ثقافية أصيلة، وطبيعية خلّابة وفريدة".

بدوره أكد طارق البحري أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت جميع التحضيرات والاستعدادات لتقديم تجربة تواكب أعلى معايير التميز للرياضيين والمشجعين على حد سواء.

وأشار إلى أن الإقبال الدولي القوي يعكس النمو العالمي السريع لهذه الرياضة، ومكانة أبوظبي المتنامية وجهة رائدة للرياضات القتالية، وأوضح أن إطلاق البطولة ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الرياضة مؤكدا السعي إلى إرساء منصة تستقطب الرياضيين من جميع أنحاء العالم، وتمنحهم فرصة التنافس باحترافية فضلاً عن تعزيز مكانة منطقة العين وجهة رئيسية لاستضافة فعاليات الرياضات القتالية.

وقال : "نفخر بأن يصبح اسم أبوظبي مرادفاً لأبرز الفعاليات والبطولات الرياضية عالمية المستوى، ونتطلّع إلى أن تفتح هذه النسخة من البطولة آفاقاً جديدة لممارسي رياضة الجرابلينج".

ونوه البحري إلى أنه في العام المقبل، سيحصل رياضي ورياضية من نخبة المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج والبطولات الثلاث لجائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج على فرصة المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم، وسيتم الإعلان عن الأسماء في ختام بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2026.

ومن المقرر أن تبدأ البطولة بنزالات فئة المحترفين وفوق 35 عاماً حتى الدور نصف النهائي في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني نزالات فئتي الناشئين والهواة حتى النهائيات.

ويشهد اليوم الختامي تصفيات المركز الثالث ونهائيات البطولة لفئة المحترفين ويحصل الفائزون على 2,000 نقطة تصنيفية من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وجوائز نقدية قيّمة، وفقًا للوائح جولة الرابطة.

وتم اختيار منطقة العين لتكون موقع استضافة البطولة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الفعاليات الرياضية الكبرى في جميع أنحاء أبوظبي، وتسليط الضوء على وجهاتها الثقافية الغنية.