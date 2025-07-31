شرطة رأس الخيمة تطلق منظومة منصة الدعم الجوّي بتوجيه "الدرونز " لإدارة الأحداث

رأس الخيمة في 31 يوليو / وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن استحداث منظومة منصة الدعم الجوّي كمنصة متكاملة لتوجيه الطائرات بدون طيّار (الدرونز)، بهدف رفع كفاءة سرعة الاستجابة، وتحسين آليات التعامل مع الأحداث الميدانية، وإدارتها بشكل فوري ومباشر من غرف العمليات المركزية.

وتأتي هذه المنظومة في إطار سعي شرطة رأس الخيمة المتواصل لتعزيز جاهزيتها الميدانية وتوظيف أحدث التقنيات في دعم العمل الشرطي.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن والاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في تعزيز الرؤية الميدانية، ونقل الصورة الحية من موقع الحدث إلى غرف العمليات، ما يُمكن فرق الطوارئ من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، تدعم الاستجابة القصوى خاصة في حالات الحوادث الكبرى، والاختناقات المرورية، والكوارث الطبيعية، والتعامل مع الأزمات.

ومن جانبه أوضح العقيد ركن الدكتور عبدالله أحمد النعيمي، مدير إدارة العمليات، أن منظومة منصة الدعم الجوّي تم تصميمها لتتكامل مع نظام القيادة والسيطرة، حيث يمكن تشغيل الطائرات بدون طيّار عن بُعد من قبل غرفة العمليات، وتوجيهها إلى مواقع الأحداث أو النقاط الساخنة، كما تم تدريب فرق متخصصة من الكوادر الشرطية لقيادة وتشغيل الدرونز وفقًا لأعلى المعايير التقنية والأمنية، لتعزيز تسريع زمن الاستجابة للأحداث الأمنية الطارئة من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح نقل معلومات الحدث تلقائياً. وأكد أن إدخال هذه المنظومة يعكس رؤية شرطة رأس الخيمة في الاستباقية لسرعة الاستجابة، والابتكار، والارتقاء بخدمات الطوارئ نحو مستويات أكثر ذكاءً وفاعلية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نطاق استخدام الطائرات الذكية لتشمل مجالات متعددة مثل مراقبة الفعاليات، ودعم الدوريات، ومتابعة البلاغات الميدانية.