"موانئ أبوظبي" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البترول المصرية وشركة "تي سي أم"

أبوظبي في 31 يوليو/ وام / أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، وشركة "تي سي أم" لإدارة المشاريع، وذلك لاستكشاف فرص التشغيل والتطوير المشترك لمنظومة صهاريج تخزين النفط الخام في مصر.

وتُعد منظومة صهاريج تخزين النفط الخام في مصر من البنى التحتية الحيوية ضمن سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في مصر، كما أن موقعها الإستراتيجي يؤهلها لخدمة الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

وتعكس هذه الشراكة التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتوسيع حضورها في قطاعات الموانئ، والخدمات البحرية، واللوجستية، والمناطق الصناعية في مصر، والتي تُعد من أكبر الأسواق الدولية للمجموعة، حيث وصلت استثماراتها في البلاد إلى نحو 469 مليون دولار أمريكي منذ عام 2022.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، عن تطلعهم من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف فرص الاستفادة من الأصول المتطورة لقطاع البترول المصري وخاصة مستودعات الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط الخام، إلى جانب البحث في مجالات تعاون أخرى ذات الاهتمام المشترك. وقال وقال معاليه إن هذه الشراكة المستهدفة تندرج ضمن المحورين الثاني والسادس من الإستراتيجية المتكاملة بالوزارة، وذلك بتعزيز القيمة المضافة لأصول قطاع البترول المصري وتعزيز التعاون الإقليمي المشترك، وعلى رأسه التعاون مع دولة الإمارات الذي يتميز بعمق أواصره وتنوعه في جميع مجالات الطاقة المختلفة، بداية من أنشطة الاستخراج والإنتاج، ووصولًا إلى أنشطة النقل والتوزيع والتسويق.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن مذكرة التفاهم تجسد الأهمية الإستراتيجية التي يحظى بها السوق المصري لدى المجموعة، انطلاقاً من العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع بين البلدين.

وأوضح أن التعاون يأتي في إطار الالتزام بتعزيز المردود الاقتصادي لخبرات المجموعة المتقدمة في تشغيل الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والمناطق الاقتصادية والحلول الرقمية، عبر عقد شراكات إستراتيجية طويلة الأمد، الأمر الذي يسهم في دعم الأهداف الاقتصادية والصناعية للحكومة المصرية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخلق فرص ذات قيمة مضافة في هذا القطاع، من خلال دمج الخبرات التشغيلية والإمكانات الرقمية المتقدمة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي مع البنى التحتية المتطورة لقطاع البترول في مصر.

ومن المتوقع أن تضطلع صهاريج تخزين النفط بدور محوري في دعم أمن الطاقة الإقليمي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق تجارة النفط الخام الدولية. وتتماشى هذه الخطوة مع إستراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي في التوسع الدولي، وترسيخ حضورها في أسواقها الرئيسية، لاسيما السوقين المصري والإسباني، وهما من أبرز الأسواق التي تنشط فيها أعمال المجموعة، والتي تضم أكثر من 50 سوقاً دولياً.

وتتميز محفظة أعمال المجموعة بقدرتها على تقديم حلول متكاملة تدعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ورفد التقدّم التكنولوجي في مصر والمنطقة بشكل عام.