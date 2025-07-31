أمين عام مجلس التعاون يرحب بإعلان كندا ومالطا والبرتغال اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين

الرياض في 31 يوليو/ وام / أعرب معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني، ورئيس وزراء مالطا روبيرت أبيلا، ورئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو، عن عزم بلدانهم الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، في شهر سبتمبر المقبل.

وأشاد معاليه بهذه الخطوة التاريخية والمهمة، التي تجسد الدعم الدولي المتنامي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

ودعا معاليه جميع دول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو هذه الدول، واتخاذ خطوات مماثلة تسهم في إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الممتدة، وتكرس مبدأ العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة.

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