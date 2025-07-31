نادي الشارقة الرياضي يختتم نشاطه الصيفي "عطلتنا غير "

الشارقة في 31 يوليو/ وام / اختتم نادي الشارقة الرياضي اليوم نشاطه الصيفي “عطلتنا غير” الذي نظم بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي واستمر 5 أسابيع بصالة الألعاب الرياضية بمقره في سمنان.

حضر حفل الختام الشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وخالد عيسى المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ومحمد علي القصير المدير العام للنادي إلى جانب اللجان العاملة وأولياء أمور المشاركين.

وشهد مركز نادي الشارقة الصيفي مشاركة أكثر من 100 طالب من الفئات العمرية 7-17 سنة من خلال عدد من الأنشطة المتنوعة منها الزيارات الميدانية والمحاضرات التوعوية والألعاب إلى جانب عدداً من المشاركات المجتمعية.

وقال سعادة خالد عيسى المدفع أن النادي سعى من البداية إلى تقديم تجربة تثري عقول ابنائه وتغذي أرواحهم وتصقل مهاراتهم وشاهدنا الحماس والإبداع والانضباط وروح الفريق الواحد من جميع المشاركين ورأينا مواهب واعدة وقيادات مستقبلية وشخصيات تستحق أن نحتفي بها وأن نمنحها مزيداً من الفرص.

وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على دعمهم ورعايتهم الكريمة للشباب وحرصهم الدائم على تمكينهم وصقل قدراتهم لبناء مستقبل مشرق.