الرئيس المصري : إقامة الدولة الفلسطينية السبيل لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

القاهرة في 31 يوليو / وام / جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترحيب بلاده بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حول توجه المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الرئيس المصري، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الخميس من رئيس الوزراء البريطاني، أن هذه الخطوة البريطانية تمثل دفعة إيجابية نحو استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة المستقلة تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض السيسي، خلال الاتصال، رؤية مصر لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، فضلا عن أهمية بدء عملية إعادة إعمار القطاع في أقرب وقت، مع التأكيد على موقف مصر الراسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

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