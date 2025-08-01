أكاديمية الشارقة الإعلامية تختتم برنامج "إعلامي المستقبل "

الشارقة في الأول من أغسطس/وام/ نظّمت أكاديمية الشارقة الإعلامية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أمس، حفل ختام الدورة التاسعة من البرنامج الصيفي "إعلامي المستقبل".

حضر الحفل، سعادة سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من مديري القنوات والإذاعات في الهيئة، والطلاب المنتسبين للبرنامج وأولياء أمورهم.

وكانت النسخة التاسعة من البرنامج قد انطلقت خلال الفترة من 7 حتى 31 من يوليو 2025 ، شارك فيها 152 طالبا تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و18 عاماً، تلقّوا تدريباً مكثفاً في عدد من المواقع الإعلامية التابعة للهيئة وهي: مقر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون و قناة الوسطى من الذيد وقناة الشرقية من كلباء.

وتضمّنت النسخة التاسعة من البرنامج، ست دورات تدريبية متخصصة شملت: التقديم التلفزيوني والتقديم الإذاعي والأداء الصوتي إلى جانب دورات في المجالات الحديثة للإعلام مثل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي والتصوير والمونتاج باستخدام الأجهزة الذكية وذلك تحت إشراف نخبة من المدربين الإعلاميين والخبراء العاملين في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

وأكد سعادة سالم علي الغيثي أن برنامج "إعلامي المستقبل" ، يعكس التزام الهيئة بتأهيل جيل واعد من الإعلاميين الصغار، وتهيئتهم لاكتشاف شغفهم الإعلامي منذ سن مبكرة في بيئة تعليمية محفزة ومهنية، لافتا إلى أن البرنامج الذي قدّمه مدربون من ذوي الكفاءة والخبرة، ركّزوا على تنمية مهارات المشاركين العملية والنظرية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

من جهتها أكدت شيماء عبد الله مديرة أكاديمية الشارقة الإعلامية، أن برنامج "إعلامي المستقبل" يعد من أبرز برامج الأكاديمية الموجهة لفئة الناشئة، والذي تسعي من خلاله إلى ترسيخ مفاهيم الإعلام المسؤول، وتعزيز المهارات التقنية والإبداعية لدى المشاركين، عبر برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين العملي والنظري.