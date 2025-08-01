السلفادور تقر تعديلات دستورية تسمح بإعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة

سان سلفادور في الأول من أغسطس/ وام/ أقر البرلمان في جمهورية السلفادور، أمس "الخميس"، تعديلاً دستورياً يتيح لرئيس الجمهورية نجيب بوكيلي الترشح لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية، وذلك بعد تصويت أغلبيته البرلمانية الساحقة لصالح التعديل.

وينص التعديل الجديد على تمديد فترة الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، إضافة إلى إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ما يسمح للرئيس الحالي بالترشح مجددا بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2027، بدلاً من 2029.

وقد صوّت 57 نائباً من أصل 60 لصالح التعديل، فيما عارضه ثلاثة نواب فقط.

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