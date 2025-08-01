التضخم السنوي في إيطاليا يستقر عند 1.7% خلال يوليو

روما في الأول من أغسطس/ وام/ استقر معدل التضخم السنوي في إيطاليا عند 1.7% خلال شهر يوليو الماضي، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء (إستات) الإيطالي.

وأظهرت بيانات المعهد، التي أوردتها وكالة أنباء “ أنسامد” الإيطالية، أن أسعار المواد الغذائية، والأدوات المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية ارتفعت بنسبة 3.4% خلال يوليو، مقارنة بـ 2.8% خلال يونيو الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني الطاقة والأغذية غير المصنعة - 2.0%، محافظًا على مستواه المسجل خلال يونيو، بينما ارتفع التضخم باستثناء الطاقة إلى 2.2% مقابل 2.1% في الشهر السابق.