انطلاق منافسات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في الأول من أغسطس/ وام / انطلقت اليوم، منافسات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، في ميدان الروضة بمنطقة العين.

وتألقت "الدرعية" لمحمد مبارك بن عامر الحبسي، وحلقت بناموس الشوط الأول لسن الفطامين، والذي شهد إقامة 20 شوطاً، بعد أن أكملت مسافة 1500 متر بزمن قدره 1:57:47 دقيقة “أفضل توقيت”.

وتصدر" "مفنود" لشهاب حمد علي الجحافي، الشوط الثاني، بزمن بلغ 1:59:53، دقيقة، بينما ذهبت صدارة الشوط الثالث إلى" التماس" لعماد غريب سعد الجنيبي، بزمن قدره 1:59:50، دقيقة.

وأحرز" متعب" لصالح خميس حمد البطيني، ناموس الشوط الرابع، وأنهى مسافة السباق بزمن بلغ 2:01:43، وحققت "حربة"، لأحمد سلطان سويدان، ناموس الشوط الخامس بزمن قدره 2:01:01 دقيقة.

وخطفت "خيال" لمحمد خليفة طالب المهري، صدارة المركز الأول في الشوط السادس وأنهت مراحله بزمن قدره 1:59:23، دقيقة، وشهد الشوط السابع تفوق "شاهين" لصقر سليم سالم الجنيبي بعد وصوله لخط النهاية بزمن قدره 2:00:24، دقيقة.

وفازت" الظبي" لحمد مسلم سالم الجحافي، بالمركز الأول في الشوط الثامن وحققت زمناً بلغ 2:00:60، دقيقة، بينما شهد في الشوط التاسع فوز "الشاهينية" لحمد حميد منصور الدرعي، بالمركز الأول بزمن قدره 2:00:72، دقيقة.

وحصد صدارة الشوط العاشر "الفارس" لأحمد خليفة عامر الحبسي، بزمن قدره 1:59:59، دقيقة، وشهد الشوط الحادي عشر تفوق "الظبي" لخويتم سالم جدع العامري، والشوط الثاني عشر فوز "حضور" لبدر رامس محمد الجحافي، بينما كانت صدارة الشوط الثالث عشر من نصيب "شاهين" لعزيز سيف حارب الدرعي.

وتصدر "منصي" لحمود بن طويرش الوهيبي، الشوط الرابع عشر، وشهد الشوط الخامس عشر فوز "مغثة" لنفس المالك، وحلق “كفو” لحمد غدير خميس، بلقب الشوط السادس عشر، بينما ذهب لقب الشوط السابع عشر إلى “الشامخة” لغانم سعيد عيد المنصوري.

وحقق "الذيب" لعبدالله راشد الشاوي الغفلي، لقب الشوط الثامن عشر، وكانت صدارة الشوط التاسع عشر من نصيب "مهدية" لعبدالله سعيد سالم الوهيبي، بينما حصد "متوكل" لغانم سعيد عيد المنصوري لقب الشوط الأخير.