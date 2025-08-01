مالي والنيجر وبوركينا فاسو يعلنون عن تأسيس بنك استثماري مشترك

نيامي في الأول من أغسطس/ وام / أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن تأسيس بنك استثماري مشترك؛ لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

ويهدف البنك إلى تمويل مشاريع تنموية كبرى في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، في إطار مساع لبناء شراكة اقتصادية مستقلة وتقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية والإقليمية التقليدية.

وستسهم كل دولة من الدول الثلاث بحوالي 5% من إيراداتها الضريبية في رأس مال البنك المقرر تأسسيسه، وسيتم دمجها لتكوين رأس المال اللازم لإنشاء البنك الذي سيُستخدم لاحقًا لتمويل مشاريع التنمية.

-خلا-.