جمعية أصدقاء مرضى السرطان ترسخ شراكاتها لدعم المرضى

الشارقة في الأول من أغسطس/ وام / ناقشت جمعية أصدقاء مرضى السرطان خلال اجتماع مجلس إدارتها ربع السنوي للعام 2025 تقارير الأداء للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مستعرضة المبادرات والمصروفات المالية إلى جانب خطط الدعم والتوعية للمرحلة المقبلة والحملات التوعوية المقبلة ومبادرات الدعم المقدمة للمرضى.

واعتمد المجتمعون التقرير السنوي ومراجعة الاستعدادات لحملة القافلة الوردية المقررة في أكتوبر المقبل إضافة إلى المصادقة على مصروفات الربع الثاني التي بلغت 3,637,159 درهمًا استفاد منها 136 مريضًا من جنسيات وأعمار مختلفة.

ترأس الاجتماع سوسن جعفر رئيسة مجلس الإدارة بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عضو مؤسس ونائب رئيس المجلس إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة الشيخة عائشة خالد القاسمي أمين السر مجلس إدارة الجمعية والدكتورة موزة الشحي وخولة السركال والدكتور عبدالله الزرعوني وإبراهيم الخيال ونجلاء المدفع وعائشة الملا مديرة الجمعية.

وأكدت سوسن جعفر أن المجلس يواصل العمل بروح الفريق مسترشداً برؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي المؤسسة والرئيسة الفخرية لجمعية أصدقاء مرضى السرطان التي تستند إلى قيم العطاء وتعلي من أسس المسؤولية المجتمعية وتسعى من خلال ذلك إلى تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني ضمن إطار مستدام.

وأشارت إلى حرص المجلس على تبني نهج شمولي في إدارة المبادرات يوازن بين التخطيط الإستراتيجي والتقييم المستمر بما يضمن تعزيز أثر الجمعية على المدى الطويل.

من جانبه أشار سعادة الدكتور عبد الله الزرعوني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على تعميق الشراكات بهدف توسيع مظلة الدعم لتشمل مختلف الجوانب العلاجية والنفسية والاجتماعية مؤكداً أن الجمعية تعمل على تطوير مبادرات نوعية تأخذ بعين الاعتبار تنوع احتياجات المرضى من مختلف الفئات وتوفر لهم بيئة متكاملة وآمنة تُعزز قدرتهم على استكمال رحلة العلاج والتعافي بروح إيجابية وأمل متجدد.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز إستراتيجيات مكافحة الأمراض غير المعدية على مستوى المنطقة أعلنت الجمعية عن حصول أحد موظفي الجمعية - ماجد محمد على عضوية مجلس إدارة تحالف منظمات الأمراض غير المعدية لإقليم شرق المتوسط ليشغل هذا المنصب كمتخصص في الصحة العامة وممثلاً رسمياً للجمعية.

وعلى صعيد الشراكات شهد الربع الثاني توقيع جمعية أصدقاء مرضى السرطان مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تهدف إلى تعزيز برامج الكشف المبكر عن السرطان والتوعية المجتمعية وتقديم الدعم المالي والمعنوي للمصابين بما يسهم في رفع جودة حياتهم وتقليل معدلات الإصابة في الدولة.

وفي إطار مشاركتها في المحافل الصحية الدولية سجلت الجمعية حضورًا لافتًا في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لتعزيز الصحة الذي استُضيف لأول مرة في المنطقة خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو 2025 حيث قدمت الجمعية جلسة حوارية تناولت دور المساواة والابتكار في تحسين جودة حياة المصابين بالسرطان وساهمت في دعم فعاليات مخصصة للمرضى وأسرهم.