مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز 638 مليون درهم خلال يوليو

دبي في الأول من أغسطس/ وام / سجلت سوق دبي الحرة، مبيعات بلغت 638.8 مليون درهم "175 مليون دولار" خلال يوليو الماضي، لتبلغ مبيعاتها منذ بداية العام حتى نهاية يوليو 4.734 مليار درهم "1.3 مليار دولار"، بزيادة قدرها 5.86% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تفوق هذا الإنجاز الشهري على الرقم القياسي السابق لشهر يوليو البالغ 602.8 مليون درهم "165 مليون دولار" والمسجل في عام 2023، كما جاء أعلى بنسبة 9.7%، أي بزيادة قدرها 56.5 مليون درهم "15.48 مليون دولار"، مقارنة بمبيعات يوليو 2024 التي بلغت 582.26 مليون درهم "159.52 مليون دولار"، ليحتل يوليو 2025 المرتبة التاسعة ضمن أعلى عشرة أشهر في تاريخ سوق دبي الحرة.

وبذلك تكون سوق دبي الحرة قد سجلت أرقاماً قياسية للمبيعات في خمسة من أصل سبعة أشهر حتى الآن هذا العام.

ويرتبط نمو المبيعات منذ بداية العام بالنظر إلى أن نمو أعداد المسافرين.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة إن هذا الأداء يعكس مرونة عملياتنا في البيع بالتجزئة واستمرار الطلب على تجارب التسوق العالمية، وتحقيق نمو في المبيعات يقارب 10% في شهر نقدر فيه أن حركة الركاب بقيت مستقرة نسبيًا هو دليل على تفاني فريقنا وجودة المنتجات المعروضة.

وتصدرت العطور المبيعات بارتفاع بنسبة 10.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وساهم الطلب المتزايد على العلامات التجارية الفاخرة في دفع نمو المبيعات خلال يوليو.

وأضاف كيدامبي أنه نظراً للتقارير الإعلامية الأخيرة التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها العلامات الفاخرة عالمياً، فإننا سعداء بأننا نخالف هذا الاتجاه في بوتيكاتنا الفاخرة، حيث لا نزال نرى طلباً مستمراً.

وقال إن الطلب على المنتجات الفاخرة المملوكة مسبقًا في تزايد، ويمكننا تقديم قطع ‘نادرة’ وفي حالة ممتازة يصعب العثور عليها في السوق.

ووفق السوق، فمع استمرار الاستثمار في ابتكار المنتجات، والتفاعل الرقمي، وتوفير تجارب تسوق تفاعلية، فإن سوق دبي الحرة في موقع جيد لإنهاء عام 2025 كأحد أقوى الأعوام في تاريخها الذي يزيد على 40 عامًا.