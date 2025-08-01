تخريج 450 طالبًا وطالبة من البرنامج الصيفي "أبطال شرطة الغد"

أبوظبي في الأول من أغسطس/ وام / احتفت شرطة أبوظبي بتخريج الدفعة السابعة من المشاركين في فعاليات الدورة الصيفية لبرنامج "أبطال شرطة الغد" لعام 2025 بمشاركة 450 طالبًا وطالبة من الفئة العمرية 11-15 عامًا الذين التحقوا بالبرنامج في مدينتي أبوظبي والعين.

شهد حفل التخريج الذي أُقيم في أستاد خليفة بن زايد الرياضي بمدينة العين اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد عبدالله محمد الزعابي مدير إدارة المعاهد الشرطية والأمنية، والعميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من المديرين ونواب المديرين وضباط القيادة ومسؤولين من الجهات وأولياء أمور الطلبة.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن البرنامج يأتي ترجمةً لإهتمام شرطة أبوظبي في تنمية الأجيال الصاعدة من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تُسهم في بناء شخصياتهم، وتنمية وعيهم الأمني، بهدف استثمار أوقات فراغ الطلبة وتعميق الشعور بالإنتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة المؤسسات من أجل صنع جيلٍ واعٍٍٍ ومؤهل قادر على تحمل المسؤولية.

وأكد العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي في كلمته أكد أن البرنامج هذا العام كان متميزًا وحافلًا بالأنشطة التي ركزت على التوجه الديني والإجتماعي، واشتملت على الدورات والمحاضرات التثقيفية، والزيارات الميدانية، والتدريب العسكري، وغيرها من الفعاليات التي ساهمت في تنمية الشخصية القيادية للطلبة، وتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ مفاهيم الولاء والإنتماء للوطن.

وتضمن الحفل عرض فيديو عن دورة أبطال شرطة الغد وما تلقوه من برامج تدريبية، وتمارين ميدانية خلال فترة الدورة، كما عبروا من خلاله عن سعادتهم بمشاركتهم في هذه الدورة المفيدة والهادفة، مؤكدين بأنها تجربة مُميزة جمعت بين الترفيه، والإنضباط،والتعلم، وساهمت في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الحياتية.

واستعرض "أبطال شرطة الغد" حركات السلام الصامتة، وفن "الشَلة والتغْرُودة" كأحد الفنون الشعبية الأصيلة التي اكتسبوها خلال فترة البرنامج، كما أبدعوا بترسيخ معاني الوطنية والإرث الأصيل من خلال مشهد ثمثيلي تراثي نال إعجاب واستحسان الحضور ، واختتم الطلبة العُروض بأداء قسم الولاء والهتاف للقيادة والوطن.

وفي ختام الحفل كرم راعي الحفل المشاركين من الطلبة الخريجين ،والشركاء الإستراتيجيين تقديرًا لإلتزامهم، وتميزهم، وتفانيهم خلال فترة البرنامج الصيفي.