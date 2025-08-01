بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025 تنطلق بمشاركة 1000 لاعب من 60 دولة

العين في الأول من أغسطس/ وام / انطلقت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025 التي يستضيفها مركز أدنيك العين على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 1,000 رياضي ورياضية من أكثر من 60 دولة إلى منطقة العين.

وتأتي هذه البطولة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية “IVSM” وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

حضر منافسات اليوم الأول كل من سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ وطارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية؛ وسعادة كينيث ميليمو نغانغا، سفير جمهورية كينيا لدى الدولة.

وشهد اليوم الأول من البطولة نزالات فئة المحترفين حتى الدور نصف النهائي، والتي سجلت نزالات حماسية وتنافسية كبيرة بين اللاعبين وسط حضور جماهيري لافت وأجواء حماسية، ولا سيما مع سعي اللاعبين لحجز أماكنهم في نهائيات البطولة، والحصول على 2,000 نقطة تصنيفية من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والفوز بالجوائز النقدية القيّمة.

ويعكس نجاح البطولة في استقطاب ما يزيد عن 1,000 رياضي ورياضية من أكثر من 60 دولة، قدرة أبوظبي وتفوقها في تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أرفع المعايير العالمية والاحترافية.

وقال عبدالله صقر عبدالله، لاعب أكاديمية M.O.D المشارك في البطولة بفئة المحترفين وزن 85 كجم " بدأنا التحضير للبطولة منذ فترة طويلة، لأننا ندرك بأنها بطولة قوية وجديدة وتتطلب قدراً كبيراً من التركيز، ما يرفع مستوى التحدي، خاصة وأننا نسعى إلى تحقيق أكبر عدد من النقاط والمنافسات قوية للغاية اليوم عدا عن حجم المشاركة الكبير، وهذا ما يتطلب منا جهداً أكبر لأجل الفوز".

يذكر بأنه تم أمس الكشف عن القميص الخاص بالبطولة خلال مؤتمر صحفي انعقد في مركز أدنيك العين وتستكمل فعاليات البطولة يوم غد، حيث يشهد اليومان المقبلان مزيداً من النزالات المثيرة، خصوصاً مع دخول فئتي الناشئين والهواة ، والانتهاء بيوم ختامي حافل بالتشويق مع النهائيات لتتويج أفضل الأسماء في رياضة الجرابلينج على مستوى العالم.