مصر تؤكد مجددا رفضها تهجير الفلسطينيين وتشدد على إعمار غزة

القاهرة في الأول من أغسطس/ وام / أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من رئيس وزراء مملكة هولندا ديك سخوف، أن مصر تواصل جهودها المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية، فضلًا عن العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتوفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.