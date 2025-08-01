الصين تسجل ارتفاعاً بمعدل ركاب رحلات السفن البحرية

بكين في الأول من أغسطس/ وام / شهدت الصين زيادة هائلة في عدد ركاب الرحلات البحرية خلال النصف الأول من عام 2025، حسبما ذكرت وكالة شينخوا اليوم.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية الصينية إن إجمالي عدد ركاب الرحلات البحرية ارتفع بنسبة 40.1 بالمئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة جراء السياسات الداعمة وتحسُن العرض وارتفاع الطلب على السفر.

وحقق قطاع السياحة البحرية الصيني خلال الفترة من يناير حتى يونيو، قيمة مضافة بواقع 771.8 مليار يوان “نحو 108 مليارات دولار أمريكي”، في ارتفاع بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي.

-خلا-.