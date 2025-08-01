"الوصل" يتصدر الأندية الأعلى قيمة سوقية في دوري أدنوك للمحترفين

دبي في الأول من أغسطس/ وام / تصدر نادي الوصل، قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في دوري أدنوك للمحترفين مع بداية شهر أغسطس، بعد سلسلة من التعاقدات التي أبرمها لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصاءات والقيم السوقية للاعبين والأندية، بلغت القيمة السوقية لفريق الوصل 45.55 مليون يورو، ليعتلي صدارة الترتيب كأغلى فرق الدوري، حيث أسهمت التعاقدات الأخيرة التي أبرمها النادي في رفع قيمته السوقية، بعدما ضم عدداً من اللاعبين البارزين مثل الظهير البرتغالي بيدرو ماليهرو، والمهاجمين البرازيليين سالدانيا وريناتو جونيور، والمدافع البرازيلي هوجو نيتو، إلى جانب أسماء أخرى عززت قوة الفريق في مختلف المراكز.

وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني، بقيمة سوقية بلغت 45.53 مليون يورو، يليه الشارقة ثالثاً بـ41.08 مليون يورو، ثم العين في المركز الرابع بـ35.06 مليون يورو، والجزيرة خامساً بـ34.41 مليون يورو، والوحدة سادساً بـ34.13 مليون يورو. واحتل النصر المركز السابع بـ27.93 مليون يورو، تلاه خورفكان بـ15.05 مليون يورو، ثم كلباء بـ14.97 مليون يورو، والبطائح بـ14.90 مليون يورو، وعجمان بـ13.36 مليون يورو، وبني ياس بـ12.34 مليون يورو، فيما جاءت أندية دبا بـ6.37 مليون يورو والظفرة بـ1.75 مليون يورو في المراكز الأخيرة.

ويعكس الترتيب التحركات النشطة في سوق الانتقالات الصيفية، وما شهده من صفقات قوية للأندية الساعية لتعزيز حظوظها في المنافسة خلال الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.