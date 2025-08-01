الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية يطالب بصرف مليار يورو لدعم الرياضة

فرانكفورت في الأول من أغسطس/ وام / طالب الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، بصرف مليار يورو إضافية للاستثمار في الرياضة مع وجود أكثر من 28 مليون عضو في 86 ألف نادي رياضي في البلاد.

وقال توماس فايكرت، رئيس الاتحاد، في بيان اليوم الجمعة، إنه من الواجب استثمار مليار يورو إضافية لدعم البنية التحتية الرياضية في ألمانيا خلال السنوات المقبلة.

يذكر أنه تم تخصيص نحو 346 مليون يورو للرياضة في الميزانية الفيدرالية لعام 2026 .

وتتمثل الأموال الإضافية المطلوبة للاستثمار في الرياضة في نسبة 10% من صندوق فيدرالي خاص بقيمة 33ر8 مليار يورو، والتي سيتم توزيعها على الولايات الألمانية على مدار 12 عاما ابتداء من 2026 وفي حال نجاح مساعي الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، فإنه سيتم استثمار 833 مليون يورو في الرياضة في كل عام.

وذكر الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أن المفاوضات جارية حاليا في الولايات حول نسبة الأموال التي سيتم ضخها في الجهات المحلية وفي أي غرض سيتم استثمار تلك الأموال.

-خلا-.