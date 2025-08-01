شرطة الشارقة تؤكد السيطرة الكاملة على حريق الصناعية العاشرة دون تسجيل إصابات

الشارقة في الأول من أغسطس/ وام /أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني والجهات المختصة السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم الجمعة، في أحد مواقع بيع قطع غيار السيارات المستعملة بالمنطقة الصناعية العاشرة دون تسجيل أي إصابات.

وقال العميد ركن عمر الغزال المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني و رئيس اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: لقد تم التعامل مع الحريق من قبل الفرق المختصة باستجابة سريعة واحترافية عالية .

وأوضح العميد سعيد عبيد السويدي نائب المدير العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني، أن سرعة الوصول إلى موقع الحريق استغرقت 8 دقائق فقط من تلقي البلاغ مما ساهم في احتواء الحريق في وقت قياسي، بفضل جاهزية الفرق وتكامل الجهود مع الجهات المعنية.

و ثمنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جهود كل من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي والادارة العامة للدفاع المدني في عجمان وإدارة الدفاع المدني في أم القويين و بلدية الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والاسعاف الوطني وشركة المروان على تعاونهم الفاعل في التعامل مع الحادث.