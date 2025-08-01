"العالمية القابضة" تستهدف تحقيق أقساط إعادة تأمين 500 مليون دولار بالتعاون مع "آر آي كيو"

أبوظبي في الأول من أغسطس /وام/ أعلنت الشركة العالمية القابضة، اليوم، عن عقد شراكة استراتيجية مع منصة "آر آي كيو" لإعادة التأمين، حيث تستهدف الشراكة تحقيق أقساط إعادة تأمين بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار خلال العقد القادم.

وتعكس الشراكة التزام الشركة العالمية القابضة بتحقيق الريادة في مجال التخصيص الذكي لرأس المال وتقديم حلول مبتكرة في مجال المخاطر لإحداث التحول في هذا القطاع، ومن خلال الاستفادة من بنية "آر آي كيو" التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف الشركة العالمية القابضة إلى تحسين قدرة شركاتها على التكيف مع التحديات ورفع مرونة أدائها التشغيلي.

وتتخذ "آر آي كيو" من أبوظبي العالمي "ADGM" مقراً لها، وتم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام من قبل الشركة العالمية القابضة بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت".

وتقدم "آر آي كيو" مجموعة كاملة من حلول إعادة التأمين، وتعمل بشكل وثيق مع "العالمية القابضة" والشركات التابعة لها لتصميم تغطية ذات كفاءة عالية في استخدام رأس المال عبر فئات المخاطر المعقدة في مجالي التأمين المتخصص والتأمين على الممتلكات والأضرار المحتملة.

وتُواصل "آر آي كيو"، حالياً تقدمها في استكمال الإجراءات التنظيمية مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي"ADGM"، والحصول على ترخيص رسمي كشركة إعادة تأمين، وبالتوازي مع ذلك، تجري التحضيرات النهائية لتنفيذ صفقة إعادة التأمين بين الشركة العالمية القابضة و"آر آي كيو"، لا تزال تخضع لاستيفاء الموافقة التنظيمية، وستمثّل هذه الصفقة نقطة البداية لإطلاق العمليات التشغيلية لشركة "آر آي كيو".

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إنه من خلال التحالف مع "آر آي كيو"، ستساهم الشركة في الفصل التالي من مسيرة تطور أبوظبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال إعادة التأمين، موضحا أن الشراكة لا تقتصر أهميتها على الالتزام المالي وحسب، بل تشكل أيضاً استثماراً استراتيجياً لبناء مستقبل البنية التحتية القوية والمرنة وصناعات أكثر قدرة على التكيف.

ومن المتوقع الإعلان عن مستجدات استراتيجية إضافية خلال الأشهر المقبلة، بينما تواصل "آر آي كيو" تنفيذ استراتيجيتها العالمية القائمة على الاستحواذ والتطوير.

وتهدف " آر آي كيو" إلى إصدار وثائق إعادة تأمين بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، بالاستناد إلى التزامات رأسمالية تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي من الشركة العالمية القابضة والشريكين الاستراتيجيين "بلاك روك" و"لونيت"، إضافة إلى بنيتها التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي.