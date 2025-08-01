"دبي للرطب" يختتم دورته الثانية

دبــي في الأول من أغسطس /وام/ اختتم دبي للرطب" فعاليات دورته الثانية، التي نظّمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من 25 يوليو إلى أول أغسطس الجاري، في قلعة الرمال على طريق دبي – العين، وسط مشاركة واسعة من ملاك النخيل والمنتجين المحليين والأسر المنتجة، إلى جانب حضور رسمي وشعبي لافت.

وجاءت الدورة الثانية، لتؤكد نجاح الحدث كمحطة سنوية تجمع التراث بالابتكار، وتُكرم النخلة كرمز وطني يعكس الهوية الإماراتية ويعزز مبدأ الاستدامة.

وشهد اليوم الختامي تتويج أصحاب المراكز الأولى، في شوط "كاس الندّر"، حيث توّجهم معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، وسعادة عيسى محمد خليفة المطيوعي، نائب المدير العام لديوان سمو حاكم دبي، وسعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

و منح "دبي للرطب" وسام دبي للرطب 2025 لكل من: المرحوم سالم محمد غانم بن الشيخ، وسلطان بن خليفة الحبتور، تقديراً لإسهاماتهما المؤثرة في الحفاظ على إرث النخيل ودعمهما المتواصل لهذا القطاع الحيوي، كما تم تكريم الجهات الراعية والداعمة التي أسهمت في إنجاح الحدث.

وعبّر سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، عن اعتزازه بما حققه "دبي للرطب"، مشيراً إلى أن الحدث "بات منصة سنوية راسخة تعزز من قيمة النخلة اجتماعياً وثقافياً، وتدعم توجهات الدولة نحو الحفاظ على الموروث الوطني والهوية الإماراتية".

وشهد المهرجان حضورًا جماهيريًا، واحتضن عشرات المنصات التي عرضت أجود أنواع الرطب وفسائل النخيل النادرة، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومعارض توعوية وثقافية.

وشارك في الفعاليات عدد من الجهات التعليمية والتراثية التي قدمت ورشًا ميدانية وتفاعلية حول أساليب العناية بالنخلة، وتحفيز الجيل الجديد على الاهتمام بهذا المكون الأساسي من التراث الإماراتي.

وأكد القائمون على المهرجان، أن "دبي للرطب" في دورته الثانية قد نجح في ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية تجمع بين روح التراث وابتكار المستقبل، مجددين العهد على مواصلة العمل لتوسيع أثره في الأعوام المقبلة.