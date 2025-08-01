معدل التضخم في النمسا إلى أعلى مستوياته في عام

فيينا في الأول من أغسطس /وام/ سجل معدل التضخم في النمسا زيادة شهرية بلغت 0.2% ليصل إلى 3.5%، في شهر يوليو الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2024.

وقال توماس بورغ، مدير عام هيئة الإحصاء النمساوية، في تصريح صحفي، “بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ أبريل 2024”بسبب زيادة أسعار الطاقة والسلع الصناعية أسعار قطاع الخدمات والمواد الغذائية.

وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء النمساوية، ارتفاع أسعار الطاقة في شهر أبريل بنسبة 0.8% إلى 4.3%، وأسعار السلع الصناعية بنسبة 0.4% إلى 1.4%، وارتفاع أسعار قطاع الخدمات بنسبة شبه ثابتة بلغت 4.5%، واستمرار التضخم في قطاع الأغذية والمشروبات عند مستوى 4.4%، على أساس شهري.

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