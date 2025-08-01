تسجيل 120 هزة ارتدادية في الشرق الأقصى الروسي

موسكو في الأول من أغسطس/ وام / سجلت منطقة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي 120 هزة ارتدادية، خلال 24 ساعة فقط.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان أن الهزات ، تراوحت قوتها بين 3.5 و6.7 درجة، وفي المراكز السكنية، سُجّلت بعضها بقوة تراوحت بين 2 و5 درجات، وتم تسجيل إحدى الهزات الارتدادية القوية اليوم، في المنطقة على بُعد 204 كيلومترات من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبلغت قوتها 5.6 درجة، في أعقاب زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي يوم الأربعاء الماضي".

وشهدت كامتشاتكا يوم الأربعاء الماضي أقوى زلزال منذ عام 1952، وبلغت قوته 8.7 درجة .

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