كهرباء الشارقة تنجز تركيب أكثر من 17 ألفا من أدوات الترشيد في منازل المستفيدين من علاوة التضخم

الشارقة في 2 أغسطس / وام /أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب 6228 من قطع وأدوات ترشيد المياه و 11546 من قطع ترشيد الكهرباء بعد زيارة 1610 منازل مستفيدة في مدينة الشارقة منذ الإعلان عن انطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة ترشيد المنازل منتصف أبريل الماضي، ويستفيد منها أكثر من 7000 من الحاصلين على علاوة التضخم بإمارة الشارقة.

وأوضح ماجد حريمل الشامسي المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مبادرة ترشيد المنازل تسهم في ترشيد الاستهلاك وتخفيض قيمة الفواتير للمستفيدين وتحقيق الاستدامة، حيث ساهمت في تخفيض استهلاك المياه بنسبة 63% وتحفيض استهلاك الإنارة بنسبة 55% في المراحل السابقة التي نفذتها الهيئة.

وقال راشد المرزوقي مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إن المبادرة تستهدف توعية وتثقيف الأسر والعمالة المنزلية بأساليب وسلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه الصحيحة من خلال عدة مبادرات وتوعوية.