"سيدات أعمال عجمان" يشارك في "ليوا عجمان للرطب والعسل"

عجمان في 2 أغسطس/ وام/ يشارك مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة عجمان، في مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل" في دورته العاشرة، بهدف تعزيز مشاركة عضوات المجلس في الفعاليات التراثية والاقتصادية وتسويق منتجات صاحبات المشاريع .

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أهمية مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل" ودوره في توفير منصة لتسويق المنتجات المحلية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

وقالت "إن المجلس حريص على إتاحة الفرصة لعضواته للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية بهدف تمكينهن اقتصادياً، وتوسيع نطاق مشاركتهن في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الزراعي، بما يعزز من مساهمتهن في التنمية الاقتصادية المستدامة ومستهدفات الأمن الغذائي".

وأفادت أن المجلس يسعى إلى زيادة مشاريع البيوت البلاستيكية الزراعية المبردة لضمان تعزيز ثقافة الزراعة بين الأسر .