"هملولة" تتألق في فئة "الفطامين" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 2 أغسطس/ وام/ توجت "هملولة" لمالكها سالم حمد شطيط الفارسي بناموس الشوط الأول لفئة "الفطامين"، ضمن منافسات اليوم الثاني من مهرجان العين الأول لسباقات الهجن 2025(الجولة الثانية)، على ميدان الروضة في منطقة العين، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات اليوم الثاني إقامة 20 شوطاً، وافتتحت" هملولة" الفوز في الشوط الأول بعد أن قطعت مسافة 1500 متر بزمن قدره 1:58:60 دقيقة، كما حلق "الرهاوي" لمحمد سالم مكتوم الجنيبي بالمركز الأول في الشوط الثاني بزمن قدره 2:00:04 دقيقة.

ونجحت "نجود" لعبدالله قصاب العامري، في الفوز بناموس المركز الأول في الشوط الثالث بزمن قدره 1:58:71 دقيقة، بينما تفوق "شاهين" لعوض علي البلوشي، في الشوط الرابع محققاً 1:58:60 دقيقة.

وحصدت "الغزالة" لماجد صالح أحمد حسن ناموس الشوط الخامس بزمن قدره 2:00:09 دقيقة، كما تألقت" شوهين " لعبدالله صالح عبدالله، ونالت المركز الأول في الشوط السادس بزمن قدره 1:57:83 دقيقة. (أفضل توقيت).

وشهد الشوط السابع، فوز" خبير" لمحمد هادي راشد الشهواني بالمركز الأول بزمن قدره 1:59:54 دقيقة، بينما تصدرت "ريبال" لمسلم محمد مسلم، الشوط الثامن بزمن قدره 1:59:76 دقيقة.

وحققت "هزر" لسلطان زايد بن حمود الجحافي، المركز الأول في الشوط التاسع بزمن قدره 1:59:64 دقيقة، وشهد الشوط العاشر فوز"ضيف" لخليفة مكتوم راشد المزروعي بالمركز الأول بزمن قدره 2:00:70 دقيقة.

واسفرت بقية نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز، "الشاهينية" لحمد مسلم سالم الجحافي، و "إنذار" لبدر عبيد سعد الجنيبي، و "مغادر" لسالم مغاسي حمد الجنيبي، و "قرار" لسطان راشد عبدالله، و"الجذابة" لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، و"الحذر" لحمد مبارك محمد نصيب العفاري، و " جبارة" لمحمد سالم مكتوم الجنيبي، و" رداد" لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، و" خيال" لصبيح محمد سعيد الوهيبي، و"الشبابي" لعلي سلطان محمد الهاشمي.

