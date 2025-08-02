منتخب الإمارات إلى ربع نهائي مونديال السلة على الكراسي المتحركة (3×3)

جوهانسبرج في 2 أغسطس/ وام / تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، إلى الدور ربع النهائي، في بطولة العالم المقامة حالياً في جنوب إفريقيا، متصدراً المجموعة الأولى، بعد أن أنهى مشواره في دور المجموعات بتحقيق 3 انتصارات من 4 مباريات.

وبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الكرواتي بنتيجة 14 – 8، وعلى منتخب كينيا 19 – 8، قبل أن يتلقى خسارته الوحيدة أمام منتخب مصر بنتيجة 11 - 12، ثم اختتم الدور الأول بالفوز على نظيره البريطاني 16 – 10، ليحسم صدارة المجموعة الأولى ويضمن العبور المباشر إلى ربع النهائي.

ويمنح هذا التأهل المباشر دون الحاجة لخوض مباريات دور الـ16، للمنتخب الوطني، أفضلية فنية وبدنية قبل المرحلة الحاسمة، حيث ينتظر الفائز من مواجهة النمسا ضد أحد المنتخبات صاحبة الترتيب الثالث في المجموعة الثانية.