الإمارات تحصد 3 ميداليات في كأس أوروبا للقوس والسهم

تشاتيش – سلوفينيا في 2 أغسطس/وام/ أحرز منتخبنا الوطني للقوس والسهم 3 ميداليات في كأس أوروبا للشباب، "سلوفينيا 2025"، بواقع فضيتين وبرونزية، من 28 يوليو إلى 2 أغسطس، بمشاركة نخبة الأبطال في أوروبا.

وحصدت سامية مقصود فضية القوس المحدب للسيدات تحت 18 سنة، وحقق خليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب، برونزية فرق القوس المحدب رجال تحت 18 سنة.

ونجح اللاعبان خليفة مصبح الكعبي وسامية مقصود، بحصد فضية فئة القوس المحدب فرق مختلطة تحت 18 سنة.

وضمت قائمة المنتخب 12 لاعباً ولاعبة في فئتي القوس المركب والمحدب، بإشراف الجهاز الفني المؤلف من الكوري الجنوبي لي يونج، ومساعدتيه سونج مي جين، وألينا لابستينا.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن الإنجاز الجديد للمنتخب، يعد نقلة نوعية في مسار التنافسية العالمية لأبناء وبنات دولة الإمارات، ومحطة استراتيجية، ضمن رؤية الاتحاد لبناء أجيال من العناصر القادرة على خوض مراحل التنافسية العالمية في البطولات الدولية.

وأضاف أن اتحاد القوس والسهم، لديه الكثير من البرامج التطويرية، ضمن خطة الموسم الجديد، بالتركيز على جودة المنافسة، وتبني المبادرات المواكبة للطفرة العالمية التي تشهدها اللعبة، وتعزيز التعاون مع الأندية، بما يسهم في الوصول إلى رؤى مشتركة لخدمة الرياضة الإماراتية، ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

يذكر أن منتخبنا الوطني للقوس والسهم، حقق مؤخراً 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و3 برونزيات، في بطولة كأس وسط أوروبا، بمدينة تشاتيش السلوفينية.