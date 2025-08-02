" خيول ياس" تحقق ثنائية في فرنسا

باريس في 2 أغسطس/ وام/ حققت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، ثنائية أمس، على مضمار "مونت دو مارسان" في فرنسا، بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة.

وتفوقت المهرة "ولاء" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، مسجلة 1:41:20 دقيقة، بفارق 5 أطوال في سباق "بري بوركجاي"، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 من الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق.

وحصدت المركز الثاني، المهرة الإماراتية "آر بي ماليكسيس" لسيف بخيت مرشد المرر، بإشراف توماس دوميللو وقيادة هوجو مويسون، وذهب المركز الثالث إلى "ليدي دو فاوست"، لخليفة شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي وقيادة الكساندر جافلان.

وأهدى المهر " خليجي "، خيول ياس الفوز الثاني، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة أورتيز مندزابل، في سباق "بري دو لا إفهار"، لمسافة 2000 متر، محققاً 2:21:20 دقيقة، بفارق 5 أطوال عن وصيفه المهر الإماراتي "كاترين دو غزال"، لهلال العلوي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة كريستيان ديمورو، وجاءت ثالثة المهرة "إتش أم شولة"، لمحمد الدبيبة، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارس خالد مفتاح.