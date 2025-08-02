"أكاديمية أدما" تتصدر منافسات الهواة والناشئين في بطولة أبوظبي للجرابلينج

العين في 2 أغسطس/وام/ أسفرت منافسات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي العالمية للجرابلينج 2025 التي تقام بمركز أدنيك العين، وسط أجواء مليئة بالحماس والتشويق، ومشاركة واسعة من فئتي الهواة والناشئين عن تصدر أكاديمية أدما الإماراتية الترتيب، تلتها أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية بالمركز الثاني ثم أكاديمية سامات رمزانوف الكازاخستانية في المركز الثالث.

وتنافس اللاعبون خلال المنافسات التي تم تخصيصها لفئتي الناشئين والهواة في نزالات قوية أبرزت مستويات فنية عالية وروحاً رياضية مميزة.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وطارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية والدكتور محمد فوزي نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو.

تنظم البطولة شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وتحت مظلة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وقال طارق البحري :" سعداء بالإقبال الكبير الذي شهدناه اليوم من اللاعبين والجماهير على حد سواء لمسنا شغفاً حقيقياً بالرياضة من مختلف الأعمار والمستويات، وهو ما يعكس نجاح البطولة في ترسيخ مكانتها على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية ونؤمن بأن الاستثمار في الفئات الناشئة هو استثمار في مستقبل الجرابلينج، وهذه البطولة هي خير منصة لاكتشاف المواهب وصقلها". وأضاف: "نفخر بهذا الأداء المتميز الذي قدمته الأندية والأكاديميات الإماراتية اليوم، ونجاحها في حصد عدد كبير من الميداليات، ما يعكس انتشار رياضة الجرابلينج وتطورها على مستوى الدولة".

وقال خوشبخت رسولوف من طاجيكستان، الفائز بذهبية فئة الهواة فوق35 عاماً وزن 85 كجم: "شعور رائع أن أفوز بالذهبية في هذه البطولة المميزة، وأعتقد أنها واحدة من أفضل البطولات التي شاركت فيها على الإطلاق خاصة مع هذا المستوى الرفيع من التنظيم.. لقد قطعنا كل هذه المسافة من طاجيكستان فقط لأجل المشاركة، وقد أحببت الأجواء للغاية هنا في منطقة العين وأتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذه البطولة الرائعة.

وقالت حمدة المَطوع لاعبة أكاديمية أدما الفائزة بذهبية فئة تحت 14 عاماً وزن 35 كجم: “سعيدة بالمشاركة في هذه البطولة، خاصة وأن المنافسات قوية وأعداد المشاركين كبيرة بدأنا التحضير للبطولة منذ فترة، وكنت عازمة منذ البداية على الفوز وتحقيق الذهبية”. وتوجهت بالشكر إلى والدتها التي تدعمها دوماً وإلى المدربين وإدارة النادي على جهودهم وكل ما يقدمونه من أجلها .

وتتواصل غداً (الأحد) منافسات البطولة في يومها الختامي الذي يشهد إقامة التصفيات النهائية لفئة المحترفين وتتويج الفائزين بالميداليات والنقاط التصنيفية والجوائز النقدية .