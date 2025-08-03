الصين تحتفي بعبور قطار الشحن الأوروبي رقم 20000

هوهيهوت في 3 أغسطس / وام / سجل ميناء إرينهوت، أكبر ميناء بري على الحدود بين الصين ومنغوليا، عبور قطار الشحن رقم "20000" ضمن خطوط الشحن الصينية الأوروبية منذ إطلاق الخدمة في 2013.

وفقا لشركة مجموعة هوهيهوت للسكك الحديدية الصينية، فإن ميناء إرينهوت في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي البلاد، شهد خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في عدد رحلات القطارات ووجهاتها ووتيرة تشغيلها وأنواع البضائع المنقولة عبرها، فبينما استغرق عبور أول 10000 قطار تسع سنوات (حتى عام 2022)، تم تسجيل عبور الـ 10000 قطار التالية خلال نحو ثلاث سنوات فقط.

وشهد الميناء، الذي يعد نقطة عبور محورية للممر الأوسط لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا، تحولا نوعيا في البضائع المنقولة، من مواد أولية في البداية إلى سلع ذات قيمة مضافة عالية حاليا، مثل مركبات الطاقة الجديدة والإلكترونيات.

ويخدم ميناء إرينهوت حاليا 73 خطا تربط أكثر من 60 مدينة صينية في 24 منطقة على مستوى المقاطعات، بأكثر من 70 محطة في أكثر من 10 دول، من بينها ألمانيا وبولندا.

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