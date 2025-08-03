خطط لإطلاق دوري محترفات .. كرة القدم النسائية في الإمارات تخطو بثقة نحو مستقبل واعد

دبي في 3 أغسطس / وام / تمضي كرة القدم النسائية في دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل واعد، مدفوعة بمنظومة عمل متكاملة ورؤية إستراتيجية تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة على الساحتين الإقليمية والقارية، وتتجه نحو إطلاق دوري محترف للسيدات في المستقبل القريب.

وتعكس هذه المسيرة تطورا ملحوظا على أرض الواقع، حيث توج نادي أبوظبي للرياضات النسائية بلقب بطولة غرب آسيا للأندية عام 2019، أصبح أول فريق إمارتي يصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كما يحقق منتخب الإمارات للسيدات نتائج إيجابية في بطولات غرب آسيا والمشاركات الخارجية مما أسهم في تحسين تصنيفه القاري، وسط سعي مستمر من اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة اللاعبات وتكثيف فرص الاحتكاك الدولي.

وتستند هذه النجاحات إلى بنية تحتية تنظيمية قوية يقودها اتحاد الإمارات لكرة القدم، تشمل تنظيم عدد من البطولات الخاصة بالسيدات، أبرزها دوري كرة القدم النسائية بمشاركة الأندية والمؤسسات، وغيرها من المسابقات، التي تحظى بدعم تنظيمي وفني من لجنة الكرة النسائية، التي تعمل على استقطاب مدربات وخبيرات دوليات لتعزيز الجانب الفني في المنظومة.

وفي سياق خطط التطوير، وضعت لجنة كرة القدم النسائية بالتعاون مع اتحاد الكرة خطة إستراتيجية تمتد حتى عام 2030، تركز على بناء جيل من اللاعبات المحترفات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب العمل على إطلاق دوري محترف للسيدات خلال المرحلة المتوسطة، فضلا عن تطوير الفئات العمرية، وإنشاء مراكز تدريب إقليمية تابعة للاتحاد.

كما أطلق الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برامج متخصصة في تأهيل الكوادر أبرزها رخصة التدريب الآسيوية للسيدات، ودورات التحكيم النسائي التي تشهد مشاركة واسعة من الإماراتيات، كما تشارك عدد من المحكمات الإماراتيات في إدارة مباريات الدوري المحلي، وتم ترشيح بعضهن ضمن قائمة النخبة الآسيوية للتحكيم.

وفي هذا السياق، أكدت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أن اللعبة تمضي نحو مستقبل واعد، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وحرص اتحاد الكرة على ترسيخ أسس علمية وتنظيمية مستدامة للتطوير.

وقالت إن لجنة كرة القدم النسائية تعمل وفق خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة تشمل المسابقات والمنتخبات وتطوير المواهب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، بما يعزز من مكانة الإمارات على خارطة كرة القدم النسائية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأوضحت أن ما تحقق حتى الآن هو ثمرة سنوات من العمل الجاد والتعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية والتعليمية والأندية، معربة عن تطلعها بأن تكون المشاركات المقبلة في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لأستراليا 2026 محطة جديدة تبرهن على مدى تطور كرة القدم النسائية في الإمارات.

وأشارت بدرية فيصل، مؤسسة "نادي بنات إف سي"، إلى النقلة النوعية التي شهدتها اللعبة في السنوات الأخيرة، من تزايد أعداد اللاعبات والفرق والاهتمام المجتمعي، مؤكدة أن كرة القدم أصبحت وسيلة فعالة للتغيير الاجتماعي والثقافي.

واعتبرت المحللة الرياضية الدكتورة نورا المرزوقي، أن التقدم الذي تحققه اللعبة دليل واضح على نجاح المنهج المتبع، مشيرة إلى أن منظومة التطوير الحالية تركز على الجوانب البدنية والنفسية والتكتيكية، ما يعزز من قدرة المنتخب على المنافسة بثقة في المحافل الإقليمية والدولية، ويهيء الطريق أمام جيل جديد من اللاعبات الإماراتيات لصنع الفارق في المستقبل.