44 شهيدا في غزة ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

غزة في 3 أغسطس/وام/ بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم 44 شهيدا بينهم 22 شخصا سقطوا أثناء انتظارهم مساعدات غذائية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن المستشفيات سجلت 6 وفيات جديدة بسبب الجوع ليرتفع عدد ضحايا المجاعة إلى 175 شهيدا بينهم 93 طفلا، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تفاقم سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.

على صعيد متصل اقتحم أكثر من 1200 مستوطن، بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية.

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