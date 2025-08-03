انطلاقة قوية لمنافسات "سن الحقايق" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 3 أغسطس/وام/ انطلقت اليوم "الأحد" منافسات "سن الحقايق"، ضمن الجولة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن، المقام على ميدان الروضة بمنطقة العين.

ينظم المهرجان مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وتستمر الجولة الثانية حتى 10 أغسطس الجاري.

أقيمت المنافسات على مدار 15 شوطاً، ولمسافة 3 كيلومترات، في اليوم الأول لسن الحقايق الذي خصصت له اللجنة المنظمة للمهرجان 30 شوطاً على يومين، وسط مشاركة كبيرة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحسمت "الشبابية" لسهيل محمد قطامي العامري، لقب الشوط الأول في أشواط الحقايق، بزمن قدره 4:27:39 دقيقة، ونجح "مروض" لمحمد سهيل العامري في خطف ناموس الشوط الثاني بتوقيت 4:28:07 دقيقة، بينما حلقت "الفايقه" لعبد الله منصور العامري بلقب الشوط الثالث، بزمن قدره 4:29:23 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع فوز"مدهال" لعبد الله خلفان الكتبي بعد أن أنهى مسافة الشوط بزمن قدره 4:28:87 دقيقة، وانتزعت "الشامخة" لمعضد مبارك معيوف الوهيبي المركز الأول في الشوط الخامس بتوقيت 4:29:29 دقيقة، بينما خطفت "راهية" لمنصور ناصر اللحيفي ناموس الشوط السادس بزمن قدره 4:30:73 دقيقة

وسجل "الفاتن" لمنصور ناصر حمد اللحيفي، أفضل توقيت زمني لسن الحقايق، بعد أن انتزع لقب الشوط السابع، محققاً 4:27:08 دقيقة، بينما حلق "الظبي" لحمد سالم الوهيبي بناموس الشوط الثامن بتوقيت 4:30:18 دقيقة.

وتوجت "مشكورة" لسالم راشد البطيني بلقب الشوط التاسع، بزمن قدره 4:31:88 دقيقة، وحصد "الصيرمي" لمحمد سهيل سالم الخييلي المركز الأول في الشوط العاشر بتوقيت زمني قدره 4:30:02 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر إلى الخامس عشر عن فوز "أرباح" لعبد الله غصاب العامري، و"غزة" لأحمد حميد الشامسي، و"شاهين" لراشد سعيد المنصوري، و"مشاعل" لسليم سهيل العامري، و"طامي" لحمد عامر عفصان المنصوري.

يذكر أن الجولة النهائية من المهرجان ستقام في شهر أكتوبر المقبل بعد تأهل أفضل المطايا خلال الجولات التمهيدية، وتتنافس الإبل المشاركة على الرموز التي خصصتها اللجنة المنظمة، إضافة إلى الجوائز المالية القيمة.

