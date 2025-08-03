أكثر من 16.7 مليون زائر للحدائق ومرافق الترفيه في دبي خلال النصف الأول

دبي في 3 أغسطس/وام/ سجلت الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي إقبالاً قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025 بعدما تجاوز عدد الزوار 16 مليونا و700 ألف زائر، بزيادة تقدر بأكثر من 250 ألف زائر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

يعكس هذا النمو المتواصل تنامي جاذبية هذه الأماكن كوجهات ترفيهية وسياحية ثرية ونابضة بالحياة، توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، وترسخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة والترفيه.

ووصل عدد زوار الحدائق الخمس الكبرى في الإمارة التي تشمل (زعبيل، ومشرف الوطنية، والصفا، والممزر، والخور) إلى 3 ملايين و700 ألف زائر.

واستقبلت الحدائق العامة البالغ عددها 211 حديقة أكثر من 11 مليونا و400 ألف زائر، فيما بلغ عدد زوار الحديقة القرآنية نحو 813 ألف زائر، وبرواز دبي 748 ألف زائر، ومدينة الطفل 51 ألف زائر.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي إن الاستثمار المستمر أدى إلى تحسين وتطوير الحدائق والمرافق الترفيهية في دبي وتحويلها إلى وجهات ترفيهية رئيسة ذات جاذبية سياحية فريدة، تشهد إقبالاً لافتاً على مدار العام من السكان والزوار وتقدم مزيجًا لا مثيل له من التجارب الترفيهية والسياحية والاجتماعية.

ولفت إلى أن هذا الإقبال يؤكد التزام بلدية دبي بالتميز والابتكار في تصميم الحدائق والمرافق، وتوفير مساحات عامة تعزز من مستويات جَودة الحياة، وتواكب تطلعات سكان وزوار دبي، وترسّخ مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة، ويثبت قدرتها على تقديم نموذج حضري يوازن بين الرفاهية والاستدامة، وتقديم وجهات استثنائية تسهم ليس فقط في سعادة سكانها وزوارها، بل في دعم اقتصادها المزدهر أيضا.

وصمّمت بلدية دبي الحدائق والمرافق وفقًا لأعلى المعايير العالمية الحضرية، مما جعلها مثالا بارزا على التميز في تلبية احتياجات الراحة والرفاهية وسعادة السكان والزوار على حدٍ سواء.

ومع التخطيط الدقيق لكل التفاصيل، تقدم هذه الأماكن مزيجا فريدا من الترفيه والاسترخاء والتسلية، مما يعزز مكانة دبي الرائدة عالميا في الابتكار الحضري.

يأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات "خطة دبي الحضرية 2040"، و"إستراتيجية جَودة الحياة في دبي 2033"، والمخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة "دبي ووك"، وذلك لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة، مع تحقيق نقلة نوعية في بنية المسارات الخضراء وزيادة المساحات المفتوحة، مما يسهم في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة، ويؤكد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وتركز بلدية دبي على جعل الحدائق العامة والمرافق الترفيهية مساحات مجتمعية نابضة تقدم تجارب فريدة لاستضافة الفعاليات الترفيهية والثقافية، مع مراعاة متطلبات النمو السكاني واحتياجات أفراد المجتمع، فضلاً عن تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة، وبلغ عدد الفعاليات التي استضافتها حدائق ومرافق البلدية خلال النصف الأول 1,485 فعالية.

وتُشرف بلدية دبي على أكثر من 220 حديقة عامة ومرفقا ترفيهيا، وتُعد من المواقع المُفضلة وسهلة الوصول لسكان دبي والمقيمين والسياح الراغبين في قضاء أوقات ممتعة في الأماكن المفتوحة، والتي تتميز بأحدث التجهيزات ذات المواصفات العالمية والخدمات الشاملة التي تقدمها البلدية كجزء من مهمتها الأساسية في إدارة وتطوير هذه المرافق وتقديم أفضل تجربة ترفيهية للزوار، بما يسهم في تأكيد أعلى مستويات جَودة الحياة في دبي.

